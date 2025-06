Un orto sociale nel quartiere rurale San Giacomo con il coinvolgimento dei minori

Un nuovo spazio educativo e partecipativo è stato consegnato ufficialmente alla Città di Ragusa il 5 maggio: si tratta dell’Orto Sociale realizzato nel plesso scolastico di San Giacomo, frutto del laboratorio didattico promosso dall’ATS “Terzo Tempo”, un’alleanza educativa che opera a favore dell’inclusione e del benessere dei minori.

L’ATS Terzo Tempo è impegnata in un progetto ad ampio respiro rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni, esteso anche ai minori con disabilità fino ai 18 anni. Le attività proposte mirano a favorire l’apprendimento, la socializzazione e l’integrazione attraverso lo sport, il gioco, il contatto con la natura, l’arte e la creatività, in un’ottica di contrasto alla povertà educativa e di promozione di pari opportunità.

Il progetto, con capofila la Società Cooperativa Sociale MEDI CARE, è realizzato in sinergia con una solida rete di partner tra cui ASD Polisportiva Pegaso, UISP Comitato Territoriale Iblei, Ragusa Rugby Union e ASD Game Sport. A sostegno dell’iniziativa, l’ATS ha sottoscritto protocolli d’intesa con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Ragusa, con l’Istituto Comprensivo Palazzello-Vann’Ant’ e con l’ANFFAS, generando una collaborazione strutturata tra enti pubblici, scuola e terzo settore.

Il plesso di San Giacomo, già punto di riferimento per la comunità locale, si è trasformato grazie all’impegno dei bambini coinvolti in un laboratorio didattico in uno spazio rigenerato, vivo e produttivo, destinato a ospitare l’Orto Sociale. Questo luogo simbolico rappresenta il cuore pulsante di un percorso educativo che continuerà fino al mese di luglio con numerose iniziative accessibili gratuitamente.

Tra le attività attualmente in corso vi sono laboratori sportivi di rugby, calcio, basket e atletica leggera, passeggiate educative sul territorio, momenti ricreativi e inclusivi settimanali e, da poco, anche un laboratorio di teatro, pensato per sviluppare le competenze espressive, la fiducia in sé e la capacità di cooperare. A questi si affianca il laboratorio di orticoltura urbana che ogni giovedì pomeriggio coinvolge i bambini e i ragazzi dell’ANFFAS presso il Parco Giovanni Paolo II, in collaborazione con le associazioni aderenti al Comitato Diritti Pro H. L’orto realizzato in questo contesto è stato recentemente presentato alla cittadinanza in occasione della manifestazione “Scuola in Festa”.

Tutte le attività, gratuite e aperte a tutti i minori destinatari del progetto, possono essere prenotate tramite una webapp dedicata disponibile sul sito www.terzotempo.net, dove è anche consultabile il calendario completo delle iniziative.

Finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’Avviso pubblico “Educare Insieme”, il progetto Terzo Tempo si inserisce tra le azioni strategiche volte al contrasto della povertà educativa e al sostegno di ambienti culturali e formativi inclusivi. Al centro dell’iniziativa vi è la promozione di una comunità educante coesa, capace di costruire un autentico patto educativo per la città e di garantire che nessun minore venga lasciato indietro.

