Un nuovo simbolo per Pozzallo: nasce il Largo dedicato alle Capitanerie di Porto

Si è svolta oggi, in un clima di profonda partecipazione istituzionale e cittadina, la cerimonia di inaugurazione del “Largo delle Capitanerie di Porto” a Pozzallo, un nuovo spazio urbano dedicato alla Guardia Costiera, simbolo di sicurezza, tutela dell’ambiente marino e presidio delle coste italiane.

L’intitolazione arriva in occasione del 160° anniversario della fondazione delle Capitanerie di Porto, conferendo alla città iblea un ruolo di rilievo tra le comunità che vivono in stretta simbiosi con il mare.

Autorità e istituzioni unite nel segno del mare

Alla cerimonia hanno partecipato l’Ammiraglio Raffaele Macauda, Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, e il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Capitano di Fregata Luigi Vincenti, insieme alle principali Autorità civili e militari della provincia di Ragusa.

Presenti anche il rappresentante del Prefetto Giuseppe Ranieri, la Dott.ssa Rossella La Terra, il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, le Forze dell’Ordine, le istituzioni locali, gli studenti dell’Istituto Giorgio La Pira e dell’Istituto Rogasi, oltre al Presidente dell’Autorità Portuale e rappresentanti del cluster marittimo.

Pozzallo, città del mare e della solidarietà

Nel suo intervento, il Sindaco di Pozzallo ha espresso profondo orgoglio per l’intitolazione, ricordando il legame storico e identitario tra la città e il mare: “Questo Largo rappresenta la gratitudine di tutta la comunità verso le donne e gli uomini della Guardia Costiera, che ogni giorno operano con coraggio, competenza e dedizione”.

Il nuovo Largo, situato in una zona centrale della città, diventa così un simbolo di riconoscenza collettiva verso chi garantisce sicurezza in mare e tutela ambientale lungo le coste italiane.

L’omaggio all’Ammiraglio Macauda

Al termine della cerimonia, l’Ammiraglio Macauda è stato ricevuto a Palazzo La Pira. Un momento particolarmente significativo, poiché l’alto ufficiale è originario proprio di Pozzallo.

Durante l’incontro, si è ribadita la volontà comune di rafforzare la collaborazione tra enti locali e istituzioni marittime, promuovendo la cultura del mare e la valorizzazione del territorio costiero come motore di sviluppo sostenibile.

