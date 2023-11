Un nuovo asilo nido a Vittoria

Il Comune di Vittoria ha aggiudicato l’appalto per la costruzione di un nuovo asilo nido situato in viale Europa. Il progetto, con una spesa totale di 3.456.000 euro finanziati attraverso i fondi del Pnnr, prevede la realizzazione di una struttura rettangolare di circa 3800 metri quadrati, interamente a piano terra.

L’obiettivo principale è fornire un ambiente educativo moderno per bambini, facilitando lo sviluppo delle loro capacità cognitive. La struttura, progettata per ospitare 60 bambini suddivisi in sei sezioni, mira a promuovere una progressiva differenziazione al controllo dell’identità individuale.

Con l’appalto aggiudicato, il Comune si prepara a soddisfare la crescente domanda di strutture educative per la prima infanzia, risolvendo così una problematica che da tempo affligge molte famiglie. La realizzazione dell’asilo nido rappresenta un importante passo avanti nell’offerta di servizi per l’infanzia nella città di Vittoria.