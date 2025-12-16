Un Natale di condivisione nei bassi della Cattedrale di San Giovanni a Ragusa

Un Natale all’insegna dell’altruismo, della condivisione e della dignità. È quello vissuto ieri nei suggestivi bassi della Cattedrale di San Giovanni Battista, a Ragusa, dove il Lions Club Ragusa Host ha promosso un pranzo solidale dedicato alle persone in condizioni di fragilità sociale.

Oltre 80 ospiti sono stati accolti in un clima di calore umano e attenzione, reso ancora più significativo dalla presenza del vescovo diocesano mons. Giuseppe La Placa e del sindaco di Ragusa Peppe Cassì, che hanno voluto testimoniare con la loro partecipazione la vicinanza delle istituzioni a un’iniziativa di alto valore sociale.

L’evento, organizzato come service natalizio dal Lions Club Ragusa Host, ha rappresentato non solo un momento conviviale, ma soprattutto un’occasione di incontro, ascolto e speranza, nel cuore della città e nel tempo simbolicamente più delicato dell’anno.

Fondamentale il contributo dei soci del club: oltre 20 Lions si sono messi a disposizione con spirito di servizio, offrendo pasti, doni, sorrisi e soprattutto tempo e presenza, elementi essenziali per chi vive situazioni di solitudine o disagio.

A esprimere la soddisfazione del club è stata la presidente Carmen Occhipinti:

«Siamo felici e orgogliosi di aver potuto donare un momento di serenità e vicinanza a chi attraversa periodi di difficoltà. La risposta dei nostri soci è stata straordinaria: la solidarietà è davvero contagiosa. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale questa giornata».

