Un giovane ispicese evasore seriale dai domiciliari: adesso portato in carcere

Nonostante fosse agli arresti domiciliari, era diventato un “fantasma” per i controlli delle forze dell’ordine. Per questo un 29enne ispicese è finito in carcere: a suo carico grava una pesante accusa di reiterate evasioni, commesse nel corso dell’ultimo mese. Su richiesta della Procura della Repubblica di Ragusa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Ispica hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip, ritenendo la misura detentiva l’unico mezzo per contenere la condotta del giovane, già sottoposto alla misura – ben più blanda – degli arresti domiciliari.

