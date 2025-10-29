Un gesto che fa scuola: arriva lo “Zaino sospeso” per le famiglie in difficoltà

Un gesto di solidarietà che fa scuola.

Il Lions Club Ragusa Host, sotto la guida della presidente Carmen Occhipinti, ha lanciato con grande successo il service “Zaino sospeso”, un progetto nato per offrire supporto concreto alle famiglie in difficoltà economica all’inizio del nuovo anno scolastico.

Grazie alla generosità dei soci Lions, delle famiglie ragusane e alla collaborazione con le cartolibrerie locali, sono stati raccolti zaini, quaderni, matite, diari e altri materiali scolastici destinati ai bambini più bisognosi.

L’iniziativa ha riscosso un’ampia partecipazione, testimoniando il forte spirito di comunità e attenzione verso i più piccoli che caratterizza la città di Ragusa.

Un aiuto concreto per la scuola e la comunità

Parte del materiale raccolto è stata donata alla scuola elementare Ecce Homo di Ragusa, un istituto multiculturale che accoglie alunni provenienti da Nigeria, Albania, Romania, Cina, Irlanda, Polonia e altri Paesi.

In un contesto dove le difficoltà economiche sono spesso parte della quotidianità, lo “Zaino sospeso” rappresenta un gesto concreto di inclusione e speranza per garantire a tutti i bambini gli strumenti necessari per affrontare il percorso scolastico.

Solidarietà diffusa nel territorio

Un’altra parte del materiale è stata consegnata all’associazione onlus Arca Nostra, attiva presso il Santuario della Madonna del Carmelo di Ragusa, mentre una terza parte sarà destinata alle suore carmelitane missionarie di Santa Teresa di Gesù Bambino di Marina di Acate, impegnate da anni nella difficile area della “fascia trasformata”, dove offrono supporto educativo e sociale ai bambini a rischio di emarginazione.

Carmen Occhipinti: “Ogni zaino è un gesto d’amore”

«Ogni zaino donato rappresenta un piccolo grande gesto d’amore e di speranza – ha dichiarato la presidente Carmen Occhipinti – Con questo progetto vogliamo trasmettere ai più giovani il valore della solidarietà e l’importanza dei piccoli gesti che possono cambiare la vita di chi è in difficoltà».

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva dei soci Lions anche nella distribuzione del materiale, rafforzando i valori fondanti del club: servizio, altruismo e cooperazione.

«Speriamo che lo “Zaino sospeso” diventi un appuntamento fisso – ha aggiunto Occhipinti – capace di unire la comunità e promuovere un futuro basato su istruzione e solidarietà. Ogni atto di generosità costruisce una società più giusta e accogliente».

