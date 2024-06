Un fulmine ferisce 18 persone, tra cui cinque bambini, in un parco nella Repubblica Ceca

L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio, 2 giugno 2024, nel parco del castello di Liberec-Vratislavice, a circa 90 chilometri a nord-est della capitale Praga. “Ci sono stati 18 feriti, sette dei quali gravi”, ha ai media Michal Georgiev, portavoce dei servizi di emergenza locali, aggiungendo che i feriti sono stati portati in ospedale. Un fulmine “ha colpito un albero sotto il quale c’erano persone”, hanno detto i vigili del fuoco locali su X. I media hanno riferito che il parco stava ospitando un evento per celebrare la Giornata internazionale dei bambini. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, con i fulmini non si scherza. Perché sono scariche elettriche ad alta intensità di corrente.

E quando scaricano a terra possono provocare danni alla salute. Anche molto gravi. Direttamente, se il corpo viene colpito dalla scarica. Indirettamente, se viene colpito dalla corrente di ritorno nel terreno. Oppure a causa di incendi o caduta di alberi conseguenti la folgorazione. I fulmini possono causare paralisi, amnesie, perdita di conoscenza (per minuti oppure alcune ore), ma possono essere anche fatali: se causano un arresto cardiaco o respiratorio. Ma anche le bruciature conseguenti alla fulminazione possono causare la morte o ferite molto gravi.

Pertanto al sopraggiungere di un temporale accompagnato da una “tempesta” di fulmini è consigliabile starsene alla larga da pali, tralicci o alberi: le strutture alte e appuntite hanno più probabilità di essere colpite dai fulmini e la corrente poi si disperde nel terreno. Quindi mettersi al riparo dalla pioggia sotto i rami frondosi, specie se di un albero ad alto fusto, è una pessima idea. Così come ritirare la biancheria stesa non deve essere una priorità se vi espone al rischio fulmini, per esempio se la struttura dello stendino è metallica. Meglio starsene in casa, ma niente tv, o comunque al chiuso: anche dentro l’automobile, con finestrini rigorosamente chiusi.

© Riproduzione riservata