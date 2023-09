Un esercito di candidati per tre posti nel Collegio dei revisori dei conti al Comune di Ispica

Approvato l’elenco dei partecipanti alla manifestazione di interesse che l’Amministrazione comunale ha “lanciato”, con un avviso pubblico, il 21 agosto scorso per reclutare i tre esperti in materia finanziaria che dovrebbero ricoprire il ruolo di revisori dei conti per il triennio 2023-2026 al Comune di Ispica.

Sono 238 i candidati ritenuti idonei per i tre posti previsti. L’elenco consultabile all’albo pretorio pubblico.

Le domande di partecipazione contenenti la manifestazione di interesse volta a ricoprire il posto di revisore dei conti nell’ente ispicese sono state complessivamente 255. Numero che si è ridotto a 245 perchè alcuni hanno presentato una doppia domanda contenente comunque le stesse dichiarazioni chieste nell’avviso pubblico e già contenute nelle domandi precendenti. Fra i 245 c’è stata una cernita valsa come esame delle domande che ha portato alla eliminazione dall’elenco di 7 aspiranti revisori dei conti ai quali è stato data la possibilità di presentare spiegazioni e documenti utili al rientro in graduatoria.

Tutti gli atti propedeutici sono stati completati.

La giunta ha concluso il suo compito approvando l’atto deliberativo contenente i partecipanti alla selezione. Ora spetterà al Consiglio comunale, nel corso di una riunione d’aula, di pronunciarsi sui tre nomi che andranno a ricoprire il ruolo di revisore dei conti per il triennio 2023-2026. I partecipanti al bando provengono da ogni parte della Sicilia e si accompagnano a quei requisiti di legge che sono necessari per ricoprire il ruolo, delicato e parecchio, di revisori dei conti. Particolarmente delicato per Ispica che viaggia verso il bilancio riequilibrato dopo anni di dissesto superato con un scrupoloso lavoro di risanamento dell’ente.