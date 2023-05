Un esercito di candidati al Consiglio comunale di Modica. TUTTI I NOMI

In tantissimi anche a Modica hanno deciso di candidarsi per concorrere ad uno dei 24 seggi previsti per il Consiglio comunale della città della Contea. Ecco tutti i nomi e le liste di riferimento per i tre candidati sindaco di Modica, ovvero Maria Monisteri, Ivana Castello e Nino Gerratana.

CANDIDATO SINDACO: Maria Monisteri

DC:

Alecci Giovanni Ascenzo Chiara Azzaro Osvaldo Cannata Giuseppe Cannizzaro Samuele Caruso Giuseppe Massimo Cicero Giovanni Civello Giorgio Covato Giovanni Piero detto Piero Di Rosa Stefano Fede Giorgio Floridia Rita Giannone Lorenzo Infantellino Davide Ingarao Lucia Lucifora Marco Melilli Arianna Modica Floreana Paternò Maria detta Mariagrazia Ragona Giuseppe Roccasalva Giuseppa Ruffino Ippolito detto Alessio Savarino Laura Storaci Nunzio.

Modica al Centro:

Armenia Pietro detto Piero Barone Massimo Borrometi Fabio Buscema Salvatore Cappello Enza Carpenzano Valentina Cataldi Michele Floridia Cristina Galota Veronica Garrafa Andrea Loggia Domenico Magnano Carmelo Mavilla Federico Minardo Mariacristina detta Maria Cristina o Cristina Modica Carmelo Nero Roberto Nicastro Luca Ragogna Franco Andres Roccasalvo Corrado Ruta Giovanni Spadaro Daniela Sparacino Fabio Trombadore Roberta Ulcano Marcella.

Prendiamoci Cura di Modica:

Alecci Carmelo Antoci Agatino detto Tino Aurnia Michelangelo Belluardo Giorgio Boncoraglio Caterina Cannata Rosario Cartia Viviana Cascino Margherita detta Rita Cecere Cristina Celi Simona Cicciarella Alessandro Drago Antonio Franzò Miriam Frasca Antonietta Giunta Giorgio Giurdanella Leandro Guccione Neva Lucifora Francesco Medica Leandro Pediglieri Christian Ruggieri Giuseppe Spadaro Angelo Vindigni Oriana Viola Rosario detto Saro.

Siamo Modica:

Calabrese Laura Candiano Simona Cannata Antonio Cappello Giuseppe Casiraro Alessandro Chiaramonte Valeria Covato Giammarco Di Raimondo Carmelo Frasca Elena Giannone Giulia Giarratana Luigi Giurdanella Giuseppina detta Giusy Iacono Gianluca Lorefice Fabio Modica Simona Nigro Paolo Petrenko Nataliya Pisana Federico Rizza Giorgiopaolo Roccasalva Giovanni Scapellato Daniele Spadaro Tiziana Tantillo Giancarlo Vindigni Delia.

Candidato Sindaco: Ivana Castello

PD:

Abbate Ignazio Alecci Salvatore Aprile Giuseppe Avola Evangelista Blanco Carmelo Caruso Andrea Cataldi Carmelo Chiaramonte Roberto Civello Alessio Coria Daniela Derkach Tetyana Donzella Roberta Falco Giovanna Fiore Raffaele Frasca Caccia Atonino Giallongo Giorgio Giannì Viviana Iacono Giovanni detto Gianni Poidomani Angelo Rizza Corrado Saturnino Carmela Spadaro Giovanni Zaccaria Giorgio Zanot Carla

Castello Sindaca:

Adamo Laura Agnesi Maria Luisa Agosta Giovanna detta Enza Avola Massimo Bonomo Giovanni detto Gianpiero Cannata Andrea Dipasquale Sergio Fondacaro Alessandra Frasca Giorgio

10) Giannone Alice

11) Giunta Rosario

Gugliotta Salvatore Harif Mohamed

Maltese Fabio Nanì Rosaria detta Rina Nicastro Giovanni Nocca Michele Parisi Francesco Ponton Douglas Mark Risadelli Andrea Russo Giuseppe Sbano Rosa Sparacino Carmen Zykaj Aida

Lista: Ivana per Modica

Albano Claudia Blandino Fabio Bonomo Carmela Pinella Calabrese Gianluca Cannizzaro Carmelo Cappello Antonello Cassarino Giorgio Cicero Carmela Colombo Giuseppa Dantona Vito Frasca Pietro Giunta Ignazio Goudarzi Samaneh Iemmolo Giulia Leggio Marzia Agrippina Longo Antonino Nicastro Giorgio Nigro Giorgio Pitino Simona Radenza Corrado Ruta Mario Spadola Antonino Stracquadanio Giorgio

Lista: Sud chiama Nord Cateno De Luca per Modica

Cavallo Emanuele Poidomani Concetta detta Valentina Fatuzzo Alessandro Azzarelli Luca Iozzia Lorenzo Ballaera Adriana Cannata Lucia Barone Veronica Iachininoto Rosario Avveduto Marika Iozzia Leandra Prefetto Francesco Rizza Graziano Strazzeri Marco Calabrese Vincenzo Migliore Maria Cannata Simona Spata Roberto Giurdanella Eugeni Modica Antonino Russo Madone Alessia

Lista: Modica per davvero

Agosta Filippo Basile Alberto Blandino Vincenzo Frasca Carmelo Nifosì Eva Petrolo Irene Rizza Silvana Pisana Valentina Ruta Salvatore Maria Sigona Giorgio Stracquadanio Marco Tedeschi Maria Letizia Turco Rosario Scalici Salvatore Giudice Giancarlo Zaccaria Gianpino Ariali Giuseppe Puglisi Paola Ferranti Giuliana Tussellino Francesca

Lista: Movimento 5 Stelle

Baglieri Elisabetta Bellaera Piero Brullo Paola Cicero Elio Del Guercio Luca D’Ippolito Cosimo Di Martino Salvatore Di Raimondo Gianluca Fabrizi Daniele Falco Giovanni Firera Claudia Giannone Franco Gianò Roberto Iacono Martha Medica Marcello Migliore Antonio Pacetto Daria Paolino Giuseppe Sudano Giovanna Tannus Suraiya Tribastone Rosario Valentini Angela Vizzini Corrado Zocco Roberto

Candidato sindaco : Nino Gerratana

Lista Modica Libera:

Gerratana Nino Nicastro Mara Vindigni Carmelo D’aquila Lucia Blandino Salvatore Vasiliu Carmen Elena Savarino Isaia Perotti Patrizia Provvidenza Ignazio Ricci Roberta Lauretta Roberto Arena Pamela Licari Fabrizio Placenti Mariafrancesca Cannella Giacomo Crispino Daniela Cicero Walter Priewe Marialisa Ruta Santino Alescio Marina Colombo Enzo Rivarolo Sara Adamo Federico Fidone Giuseppe

Lista Modica Tricolore:

Livia Maurizio Cannizzaro Mike Sarta Manuela Catania Pietro Antoci Emanuele Cicciarella Federica Giannone Giorgio DenaroVincenzo Di Raimondo Giovanni Fede Giuseppe Cicero Giorgia Cavallo Girolamo Lipari Giuseppina Reali Orazio Ferbo Raffaele Sammito Raffaele Saraniti Francesco Magno Sonia Iozzia Vincenzo Abate Anita Lo Forte Salvatore Vindigni Alisea Magliocco Paolo Blanco Luana