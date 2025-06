Un dramma sul lavoro e venti giorni di agonia: sabato l’addio a Tonino Macauda

Si svolgeranno sabato 21 giugno alle ore 10 presso la Basilica Santuario Madonna delle Grazie a Modica i funerali di Antonino Macauda, 58 anni, l’uomo venuto a mancare in seguito ad un tragico incidente che è accaduto il 6 maggio, poco dopo le 7 del mattino, in contrada San Filippo a Modica. Un normale inizio di giornata lavorativa si è trasformato in un dramma. Tonino Macauda è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro.

Le ricostruzioni dell’incidente

Secondo le ricostruzioni, una pesante pedana in legno gli sarebbe caduta sulla testa, causandogli un violento trauma cranico. Altre ipotesi parlano invece di un malore improvviso, seguito dalla caduta da un ponteggio. Le indagini sono state condotte dalla polizia di stato. Tonino è stato trasportato d’urgenza a Catania, dove ha lottato per venti giorni tra la vita e la morte fino al decesso, avvenuto il 25 maggio. Dopo la restituzione della salma ai familiari è stata stabilita la data dei funerali. Ai familiari, le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.

