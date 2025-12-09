Un dicembre da applausi: il Teatro Garibaldi di Modica svela la stagione natalizia

Il Teatro Garibaldi di Modica si prepara a vivere il periodo più luminoso dell’anno con una programmazione che unisce emozione, arte e tradizione. Il suo scrigno ottocentesco ospiterà, dal 10 dicembre al 1° gennaio, una rassegna di eventi che spazia dalla musica alla prosa, dalla danza al gospel, fino al grande Concerto di Capodanno. Un calendario pensato per coinvolgere pubblici diversi, trasformando il teatro in un cuore pulsante di bellezza e condivisione.

10 dicembre – Christmas Prelude: la magia delle prime note natalizie

Ad inaugurare la stagione natalizia sarà, alle 20.30, il concerto dell’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale di Modica diretta da Mirko Caruso, con i giovani del progetto “Crescendo”. Un debutto scintillante all’insegna delle melodie natalizie più evocative.

14 dicembre – Piccole donne: la poesia dell’operetta

La Compagnia Argante porta sul palco Piccole donne in una raffinata versione in forma di operetta musicale. Le sorelle March guideranno il pubblico dentro una storia intramontabile fatta di emozioni, legami e sogni.

16 e 17 dicembre – Perfetti sconosciuti: la commedia dei segreti

Fra i titoli più attesi della stagione di prosa arriva l’adattamento teatrale del film simbolo di Paolo Genovese. Dino Abbrescia, Lorenza Indovina, Valeria Solarino e un cast d’eccezione daranno vita a una commedia brillante e attualissima sulle fragilità dei rapporti umani.

19 dicembre – Fantasia Española: ritmo e passione dal Ballet Español de Murcia

La compagnia internazionale trasforma il teatro in un’esplosione di energia mediterranea: danza, colore e suggestioni spagnole in uno spettacolo fuori abbonamento dal forte impatto visivo.

20 dicembre – Artemisia – La pittora: arte e resilienza

Giulia Guastella porta in scena la vita di Artemisia Gentileschi, con la regia di Giacomo De Cataldo. L’appuntamento rientra nella campagna “Musica in Mente”, curata con l’ASP di Ragusa. Ingresso gratuito su prenotazione.

21 dicembre – La cantata dei pastori – E scinniu la notti: la tradizione siciliana in musica

I Lautari, Mario Incudine e Antonio Vasta guidano il pubblico in un viaggio nella memoria collettiva attraverso antiche nenie, novene e canti popolari del Natale siciliano.

23 dicembre – Spettacolo di Natale dello Studio Danza Khoreios

Doppia replica per lo spettacolo dedicato alla poesia della danza, tra coreografie delicate e atmosfere incantate che anticipano la magia delle feste.

25 dicembre – Pastor Ron USA Gospel Show: il Natale esplode di energia

Il giorno di Natale è ormai tradizionalmente dedicato al grande gospel internazionale con Pastor Ron e la sua travolgente formazione. Un evento carico di vibrazioni positive e pura festa.

27 dicembre – Concerto di Natale 2025: dieci anni di emozioni

La Banda Musicale Città di Modica “Belluardo–Risadelli” celebra il decennale con un concerto speciale diretto da Corrado Civello, insieme alle voci di Mariagiorgia Gaccamo e Giannella Cicero. Ingresso gratuito su prenotazione.

1° gennaio – Concerto di Capodanno: eleganza e speranza per il 2026

A inaugurare il nuovo anno saranno l’Orchestra e il Coro in residence diretti da Mirko Caruso, con il tenore Alberto Profeta e il soprano Chiara Notarnicola. Un appuntamento atteso, simbolo di augurio e rinascita per tutta la comunità. I biglietti sono disponibili al botteghino e online su Ciaotickets.

Aggiornamenti su social, sito della Fondazione (fondazioneteatrogaribaldi.it) e telefono 0932/946991.

