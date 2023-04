Un defibrillatore per artigiani, commercianti e sportivi nella zona artigianale di Scicli

L’iniziativa è della Cna e “tocca” una parte della città ad alta densità lavorativa, la zona artigianale di Zagarone. E’ qui che insistono oltre venti opifici di artigiani che hanno ricevuto tre decenni fa l’assegnazione dei lotti e che hanno realizzato i fabbricati ed avviato i loro opifici. Il defibrillatore è stato installato nella zona artigianale di contrada Zagarone in considerazione del fatto che l’area, oltre a essere vissuta da centinaia di persone che vi lavorano o che per lavoro la frequentano, è meta, soprattutto di pomeriggio e di sera, di tanti sportivi che in via Ignazio Emmolo vanno a correre, ad allenarsi, a fare attività fisica. Una felice intuizione, che permette di avere oggi un presidio per la salute di tutti.

Il plauso dell’Amministrazione Marino per questo nuovo servizio di grande importanza nel mondo sportivo e commerciale.

L’installazione è avvenuta alla presenza del segretario della Cna di Ragusa, Carmelo Caccamo, Franco Spadaro, della Cna di Scicli, Andrea Di Stefano, responsabile provinciale meccatronici Cna, e Alessio Pacetto, responsabile comunale del settore, che ha impiantato il defibrillatore in un muro di cinta esterno della zona artigianale, facilmente raggiungibile da tutti. “Una decisione importante che viene incontro alle esigenze di un territorio – afferma l’assessore allo sport Peppe Puglisi – un servizio che sa di rassicurazione per le attività che si svolgono in questa parte della città, frequentata all’inverosimile da tante persone”. L’installazione di questa apparecchiatura arriva in un momento in cui si sono verificati diversi decessi di persone in giovane età proprio per problemi cardiaci.

FOTO: repertorio