Un decalogo con le dritte sul turismo sostenibile: la terra iblea pioniera nel settore

Il manifesto con dieci punti arriva dalla giornata mondiale 2025 promossa dalla Logos e tenutasi nei giorni scorsi a Palermo. Pensato e nato in Sicilia. Dalla meta turistica per eccellenza, quale è l’isola, arriva una nuova visione di turismo fatto di sostenibilità e conoscenza. Il manifesto, redatto a conclusione della tre giorni palermitana, contiene dieci punti. Per esso si chiede, a cittadini, istituzioni, scuole ed imprese, l’esame, la condivisione e la diffusione nella convinzione che il turismo di oggi deve trovare la sua forza nella trasformazione sostenibile di questi tempi.

Dieci i punti del decalogo per una visione nuova del viaggio e del turismo.

Eccoli. “Rispetto dei luoghi: ogni territorio è un patrimonio vivente, da ascoltare e proteggere. Centralità delle comunità locali: il turismo deve valorizzare chi abita i luoghi, non sfruttarli. Lentezza e profondità: viaggiare è conoscere, non solo attraversare. Responsabilità ambientale: ogni scelta di viaggio incide sul pianeta. Incontro tra cultura: il viaggio è ponte, non barriera. Accessibilità ed inclusione: viaggiare è un diritto, non un privilegio. Economia giusta: il turismo deve redistribuire valore in modo equo e sostenibile. Educazione al viaggio: formare viaggiatori consapevoli è una sfida educativa e culturale. Memoria e visione: il viaggio ci connette alla storia e ci apre al futuro. Cura: del tempo, delle relazioni, dei paesaggi, delle parole, dei silenzi”. In ultimo l’appello: “per questo ci impegniamo a praticare, promuovere e diffondere un turismo che sia di parte della trasformazione sostenibile del nostro tempo, come cittadini attivi di una civiltà che viaggia con consapevolezza, giustizia e bellezza”. Per Toti Piscopo, amministratore di Logos “la trasformazione non passa da leggi, ma da comportamenti. Il decalogo è un invito a pensare il turismo non come consumo rapido, ma come scelta consapevole”. Ad apporre la sua firma al manifesto già l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata: “è l’occasione per focalizzare l’attenzione sul comparto turistico che anche quest’estate si è confermato trainante per l’intera economia isolana – commenta – in particolare, possiamo confermare la crescita del mercato straniero, non solo in alta stagione e non solo nelle destinazioni più rinomate, grazie anche alle politiche avviate dal nostro Assessorato, orientate a forme concrete di destagionalizzazione e di delocalizzazione dei flussi”.

La provincia di Ragusa pioniera di un turismo sostenibile e circolare.

Lo si deve al progetto “Incircle”, strumento che guarda con interesse e concretezza ad un turismo sostenibile e circolare. Con esso sono state indicate le buone pratiche su rifiuti, energia, acqua e mobilità sulle quali possono rifarsi le strutture turistiche ricadenti nel territorio ibleo dei cinque comuni che costituiscono il Gal Terra barocca. Già si sarebbero visti i primi atti concreti: dai posaceneri da spiaggia riutilizzabili alle borracce in alluminio ed alle mappe turistiche.

