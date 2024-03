Un arsenale: vittoriesi arrestati per detenzione illecita di pistole, fucili, silenziatori e cartucce. Trovata anche droga

Avevano tre pistole a salve, modificate per esplodere colpi d’arma da fuoco, due fucili con le matricole in parte abrase. E poi un silenziatore e dei caricatori, per un totale di 320 cartucce compatibili per essere utilizzate con quelle armi. I due, incensurati vittoriesi, padre e figlio di 64 e 39 anni, li detenevano illecitamente all’interno di uno stabile adibito a magazzino, nella loro azienda agricola di Acate.

TROVATA ANCHE MARIJUANA

E nelle pertinenze dell’azienda anche marijuana per un totale di circa 150 grammi unitamente a materiale per il confezionamento della sostanza. I controlli che rientrano in un piano di contrasto dei reati in materia di armi e di stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa, sono stati effettuati nel territorio di Acate dai militari dell’Arma con il supporto del personale dello Squadrone eliportato “Cacciatori di Sicilia”. Armi e droga sono stati sottoposti a sequestro; i due, arrestati, sono comparsi ieri mattina davanti al Gip presso il Tribunale di Ragusa accompagnati dai difensori Matteo Anzalone e Sandra Amarù. Gli avvocati hanno chiesto i domiciliari per il 39enne e la scarcerazione per il sessantenne. Il giudice si è riservato la decisione

