Un albero di Carrubo piantato alla scuola Senia di Comiso

La scuola Senia di Comiso si arricchisce di un albero di carrubo in occasione della giornata nazionale dell’albero.

Lunedì 21 novembre alla presenza delle insegnanti, della vicaria dott.ssa Maria Giovanna Columbo e di padre Tonino Puglisi, oltre al sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, divisi in piccoli gruppi, e sotto la direzione dei docenti coinvolti, i ragazzi di quinta con riflessioni, poesie, disegni e acrostici hanno dato il benvenuto alla pianta, mentre il coro Erasmus, diretto dalla maestra Gabriella Calafiore, sulle note di “Ci vuole un fiore”, celeberrima canzone di Sergio Endrigo che, dopo 48 anni, ancora oggi viene intonata nelle scuole di primo grado, ha allietato la mattinata.



“Voglio ringraziare a titolo personale e a nome di tutta la giunta – dichiara il sindaco di Comiso – tutti gli attori di questa giornata, a cominciare proprio dall’ Associazione Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia Comiso- valle dell’ Ippari, promotrice di questa giornata, e la sua Presidente, Nunziatina Asta Elia, per il dono e per la sensibilità mostrata nei confronti di questo evento nazionale, coinvolgendo i bambini che rappresentano il nostro futuro “solido” come il carrubo”.