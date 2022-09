Ultimi movimenti di mercato per FC Vittoria Calcio ASD

Ultimi colpi di mercato per il FC Vittoria Calcio ASD del Presidente Toti Miccoli. In queste ore il DG, Simone Bellino ha chiuso una serie di accordi in ‘entrata’ e in ‘uscita’. Lascia la maglia biancorossa Francesco Italiano, mentre arrivano: Fabio Cassarino fino allo scorso anno in forza al Comiso, tra gli autori della promozione in Eccellenza della squadra casmenea; Salvatore Incardona ex Mazzarrone; Robert Pecorari ex biancorosso e Marco Mazzoni classe 2002 ex Nissa, Troina, cresciuto nelle giovanili della Sicula Leonzio e convocato in Nazionale Under 17.



“Si tratta di alcuni movimenti di mercato necessari – ha commentato il DG Simone Bellino. Siamo consapevoli di aver perso un calciatore importante quale Italiano, ma allo stesso tempo siamo anche consapevoli che i tre giovani che arriveranno saranno all’altezza della categoria e capaci di affrontare un campionato difficile quale la Promozione. Grazie al Presidente Miccoli che mi ha permesso di poter chiudere gli accordi con i 4 calciatori a poche ore dalla chiusura ufficiale del mercato estivo. A nuovi arrivati auguro di lavorare in grande sinergia con un gruppo già molto affiatato”.



Intanto la società ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domenica pomeriggio a Canicattini Bagni:

Portieri: Mangione, Mignacca, Zocco

Difensori: Sferrazza, Iapichino S., Nei, Veca, Pirillo, Pollara, Cassarino

Centrocampisti: Iapichino L., Busacca, Piccione, Orlandini, Cappello, Patti, Mazzoni

Attaccanti: Barresi, D’Agosta, Di Rosa, Leone, Olujic

Infine la LEGA ha ufficializzato gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il Vittoria affronterà nelle due gare di andata e ritorno contro la SC Gela. Andata il 5 ottobre, ritorno il 16 ottobre.