Ultima ondata di maltempo in Italia, con vento e piogge. Poi torna il bel tempo con temperature in aumento

Ancora maltempo sull’Italia con l’ennesima perturbazione atlantica denominata Pedro, che sta interessando gran parte del Paese, ma secondo gli esperti di 3bmeteo.com sarà l’ultima prima di un periodo di tregua meteorologica. Il meteorologo Edoardo Ferrara spiega che la perturbazione interessa in particolare le regioni settentrionali, dove la neve scende a quote collinari, talvolta fino al fondovalle sulle Alpi.

I rovesci e i temporali continueranno venerdì, concentrandosi soprattutto sul medio versante Adriatico e sul Sud Italia. Attenzione al vento, che soffierà forte dapprima di Scirocco e Libeccio e successivamente di Maestrale e Grecale, con raffiche che potranno superare i 70-80 km/h, in particolare al Centrosud. Al Nordovest e lungo la cerchia alpina si verificherà fenomeno di foehn a tratti intenso.

Weekend con anticiclone e temperature in aumento

Secondo Ferrara, nel weekend si cambierà registro grazie al ritorno dell’alta pressione. Sabato sono previste ancora residue precipitazioni sul basso versante tirrenico e sulle Alpi di confine, ma altrove il tempo sarà in miglioramento con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime sono in aumento, con punte di 18-19°C sul Piemonte venerdì grazie ai venti favonici e valori superiori a 16-18°C lungo il versante tirrenico nel weekend. Temperature leggermente più basse invece lungo le regioni adriatiche e sul Nordest, ancora esposte a ventilazione più fredda.

Quanto durerà la tregua meteorologica

La parentesi asciutta e anticiclonica dovrebbe durare almeno fino a metà della prossima settimana, con tempo stabile ma non sempre soleggiato a causa di nubi medio-basse e locali nebbie, soprattutto in Pianura Padana, nelle valli del Centro e lungo il versante tirrenico. Entro fine mese, tuttavia, una nuova perturbazione atlantica potrebbe interessare nuovamente l’Italia, anche se si tratta di una tendenza ancora da confermare.

