Ufficiale il calendario di gara del Gran Slam 2023 di judo a Tokyo. La ragusana Savita Russo in campo domani con i colori della Nazionale

L’Atleta dell’anno 2023 per il Premio Padua, Savita Russo, sarà sui tatami di Tokyo domani, nell’ultima giornata di gare del Grand Slam di Tokio, la più importante manifestazione, dopo le Olimpiadi, come gara individuale. In gara i colori di 5 Continenti con 537 atleti, 88 nazioni. Della categoria (la -63 kg) di Savina Russo gareggeranno solo 37 atleti; è la categoria più numerosa tra quelle femminili. La gara di Tokyo darà punteggio per la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi. All’appuntamento sportivo sono presenti, fra oggi e domani, tutte le big mondiali seniores, dalla prima alla decima in classifica, tutte tra 25 e 29 anni di età.

Savita Russo, atleta della Ecodep Koizumi judo Scicli chiamata nella Nazionale italiana nonostante la giovane età di 19 anni.

L’atleta ragusana parte con un punteggio basso in ranking seniores (174essima con 66 punti) e dovrà da subito affrontare avversari più quotati di lei. “Una gara dopo quella di Abu Dhabi ed i campionati europei seniores che le permetterà di accumulare esperienza e di dimostrare il suo valore in campo assuluto mondiale” – commenta il suo allenatore, il Maestro Maurizio Pelligra – attendiamo la sua gara di domani ed annunciamo anche che prenderà parte al training camp in programma a Tokio dal 4 al 15 dicembre”.