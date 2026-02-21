Tutto per una lattina di bibita energetica. Danni e panico in due supermercati a Scicli

Il protagonista di una mattinata movimentata a Scicli è stato un giovane di trent’anni deciso a tutto pur di avere una lattina di una bevanda energetica. Due percorsi per un’unica finalità: avere la lattina della sua bibita preferita. Dapprima il giovane, un trentenne sciclitano, si è portato in un supermercato in via dei Lillà. Qui gli è stato detto che la bibita da lui richiesta non c’era. Al diniego ha cominciato a rompere tutto quello che gli è capitato fra le mani. Danni al supermercato con i dipendenti che hanno tentato di tutto per fermare la furia del giovane. Secondo atto nel vicino supermercato di viale 1° Maggio: qui stesso clichè per una “performance” di richieste e violenza. Danni anche in questo supermercato. Sul posto sono confluite più pattuglie della Polizia Locale che hanno chiesto anche la presenza del carabinieri e del 118. All’arrivo dell’equipe del 118 il giovane, che presentava alcune ferite nel corpo, è salito sull’ambulanza per essere trasferito in ospedale. Ai due esercizi commerciali la conta dei danni di una mattinata di follia. Il seguito spetta alle forze di polizia.

© Riproduzione riservata