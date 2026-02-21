Nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES 2021-2027), l’ASP di Ragusa sta implementando un importante potenziamento strutturale, tecnologico e formativo dei Consultori Familiari della provincia, con un focus particolare sulla salute della donna in tutte le fasi della vita. L’intervento, previsto dalla linea progettuale “Il genere al centro della cura”, ha visto l’investimento di […]
Tutto per una lattina di bibita energetica. Danni e panico in due supermercati a Scicli
21 Feb 2026 12:54
Il protagonista di una mattinata movimentata a Scicli è stato un giovane di trent’anni deciso a tutto pur di avere una lattina di una bevanda energetica. Due percorsi per un’unica finalità: avere la lattina della sua bibita preferita. Dapprima il giovane, un trentenne sciclitano, si è portato in un supermercato in via dei Lillà. Qui gli è stato detto che la bibita da lui richiesta non c’era. Al diniego ha cominciato a rompere tutto quello che gli è capitato fra le mani. Danni al supermercato con i dipendenti che hanno tentato di tutto per fermare la furia del giovane. Secondo atto nel vicino supermercato di viale 1° Maggio: qui stesso clichè per una “performance” di richieste e violenza. Danni anche in questo supermercato. Sul posto sono confluite più pattuglie della Polizia Locale che hanno chiesto anche la presenza del carabinieri e del 118. All’arrivo dell’equipe del 118 il giovane, che presentava alcune ferite nel corpo, è salito sull’ambulanza per essere trasferito in ospedale. Ai due esercizi commerciali la conta dei danni di una mattinata di follia. Il seguito spetta alle forze di polizia.
© Riproduzione riservata