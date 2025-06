Tutti sullo stesso palco: in Sicilia è “nata” la più grande rock band con 100 artisti. VIDEO

PORTOPALO DI CAPO PASSERO – Un colpo d’occhio che ha lasciato senza fiato: oltre cento musicisti, schierati fianco a fianco sotto il cielo arancione del tramonto, hanno dato vita a uno degli eventi musicali più spettacolari mai visti in Sicilia. È accaduto ieri a Portopalo di Capo Passero, nel cuore delle Piazze dei Due Mari, dove si è svolta la seconda edizione di Capo Passero Rock.

Un palco solo, un solo ritmo, una sola energia che ha scosso la punta più a sud dell’Isola. Chitarre elettriche, bassi, batterie, tastiere e voci si sono fusi in un’unica, potente onda sonora, che ha travolto le centinaia di spettatori accorsi per vivere questa esperienza irripetibile. A far vibrare l’aria, i grandi classici del rock nazionale e internazionale, eseguiti all’unisono da una formazione collettiva che ha incarnato in pieno lo spirito di condivisione e libertà del genere.

Capo Passero Rock non è stato solo un concerto, ma un evento corale in cui la musica ha unito generazioni e passioni diverse in un’armonia travolgente. Un’idea semplice, ma capace di generare un impatto fortissimo: abbattere i confini tra palco e pubblico, trasformando le piazze in un unico grande anfiteatro di emozioni.

L’evento ha illuminato Portopalo con suoni, applausi e vibrazioni fino a sera inoltrata, offrendo uno spettacolo che resterà impresso nella memoria dei presenti. Un tributo potente alla forza della musica dal vivo e al talento che, in Sicilia, continua a fiorire tra le strade e le piazze più autentiche.

