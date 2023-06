Tutti pazzi per Marina di Ragusa. Il racconto delle telecamere Rai e il porto turistico che è un gioiello nel Mediterraneo. VIDEO

Marina di Ragusa, una delle località turistiche più belle della Sicilia, sta vivendo un’estate da record di presenze. Grazie alla sua bellissima spiaggia, alle piste ciclabili e al porto turistico, Marina di Ragusa è diventata un gioiellino nel cuore del Mediterraneo.

Il servizio di Tgr Rai Sicilia, con un servizio di Antonella Gurrieri, ha mostrato la bellezza delle spiagge libere di Marina di Ragusa, con chilometri di sabbia dorata e un mare cristallino. La località ha ottenuto anche quest’anno la Bandiera Blu, che certifica la qualità delle acque e dei servizi offerti ai turisti.

Marina di Ragusa è una località turistica a misura di famiglia, con numerose attività per i bambini, come parchi giochi, campi da calcio e da basket. Ma non è solo una destinazione per le famiglie, la località offre anche numerose attività per i giovani e gli adulti, come il windsurf, il kitesurf e il paddleboard.

Inoltre, le piste ciclabili di Marina di Ragusa permettono di godere della bellezza del paesaggio costiero della Sicilia, in modo sostenibile e rilassante. Inoltre, il porto turistico di Marina di Ragusa è una delle attrazioni principali della località, con una vasta gamma di servizi e di ristoranti che offrono piatti della cucina siciliana e mediterranea.

Non è una sorpresa che Marina di Ragusa stia attirando sempre più turisti, sia italiani che stranieri. La località offre una combinazione perfetta di bellezza naturale, attività per tutti i gusti e una grande varietà di servizi. Inoltre, la sicurezza e la pulizia delle spiagge e degli spazi pubblici sono garantiti grazie all’impegno delle autorità locali.

Marina di Ragusa è una destinazione eccezionale per chi cerca un’esperienza di vacanza indimenticabile in Sicilia. Con le sue spiagge libere, le piste ciclabili e il porto turistico, la località offre tutto ciò che si può desiderare per una vacanza al mare perfetta.

