Conto alla rovescia per il turno di ballottaggio di domenica a Ispica. I nomi degli assessori designati dai due candidati sindaco

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I due candidati Pierenzo Muraglie e Serafino Arena continuano con le rispettive formule che li hanno portati al turno di ballottaggio. Non c’è stato alcun apparentamento con altre forze politiche o con liste civiche rimaste fuori dai giochi elettorali. Corrono da soli supportati dalle liste della prima fase ed attendono i consensi che arriveranno dagli elettori lasciati liberi dagli altri candidati sindaco Tonino Cafisi, Angelo Galifi e Paolo Monaca che si sono fermati al primo turno. Stasera in Piazza Unità d’Italia sono attesi i due candidati al ballottaggio che parleranno alla città prima del silenzio elettorale di venerdì notte. Stasera anche Paolo Monaca si presenterà per ringraziare i propri elettori della fiducia datagli al primo turno.

Domenica e lunedì si vota per il secondo turno.

Pierenzo Muraglie è andato al ballottaggio con un 33,6%; Serafino Arena con il 19,6%. Sabato scorso entrambi hanno ufficializzato i nomi che comporranno la giunta del sindaco vincente. Pierenzo Muraglie, sostenuto dalle tre liste civiche Pensiamo Ispica, Muraglie Sindaco e Libera e Forte, ha designato Salvatore Milana, Carmelo Oddo, Gabriella Bruno, Sonia Calabrese e Mattia Moltisanti. Serafino Arena, sostenuto da Controcorrente e dalla lista Arena Sindaco, ha chiamato al suo fianco Antonello Calvo, Delia Murè, Valentina Lasagna Liuzzo, Michele Floridia e Giuseppe Riela. Dal risultato del ballottaggio arriverà anche il premio di maggioranza che assegnerà al sindaco vincente sei consiglieri mentre il settimo consigliere sarà il candidato sindaco che esce sconfitto dal risultato delle urne e che la legge elettorale lo chiama nella civica assise per diritto. Le elezioni sono attese per domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

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