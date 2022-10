Il porto turistico di Marina di Ragusa comprato da magnate maltese. Ci sarà il catamarano per Malta

LA VALLETTA – Il porto turistico di Marina di Ragusa, gioiello da 700 posti barca aperto nel 2006 sulla costa meridionale della Sicilia, sarà acquisito dal re maltese dei supermercati, l'imprenditore Paul Gauci che è in fase di finalizzazione dell'acquisto. Lo riporta Business Today, quotidiano economico online di Malta Today che conferma voci correnti da mesi nel mondo della marineria maltese. Gauci, fondatore e principale azionista del PG Group che gestisce i due principali ipermercati dell'arcipelago (Pavi e Pama) nonché i magazzini del marchio Zara, avrebbe intenzione di sviluppare unità abitative e negozi nelle aree ancora inutilizzate attorno al porto turistico, nonché ammodernare la zona del cantiere per le riparazioni navali e basare a Marina di Ragusa una linea di collegamento con Malta, operata con catamarani veloci in grado di fare concorrenza al servizio della Virtu Ferries attualmente operativo da e per Pozzallo. Lo scorso anno un altro operatore, Ponte Ferries, ha cercato di lanciare un collegamento tra Malta ed Augusta alternativo a quello con Pozzallo, ma la società ha annunciato che in inverno sospenderà il servizio senza precisare se lo riprenderà. Fonte Ansa

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it