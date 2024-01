Tutti pazzi per il padel. Grandi numeri anche in Sicilia

Il padel sta diventando sempre più popolare e praticato in Sicilia, registrando un notevole aumento di strutture dedicate e di giocatori coinvolti. Secondo i dati forniti dall’Osservatorio MrPadelPaddle.com, la regione conta ora 313 strutture sportive per il padel, con un incremento del 14% rispetto all’anno precedente. Queste strutture ospitano complessivamente 811 campi, di cui 63 indoor, consentendo la pratica dello sport anche in condizioni climatiche avverse.

Ogni struttura ha in media 2,6 campi a disposizione. Il padel si diffonde su un ampio territorio siciliano, con 115 comuni che dispongono di almeno un club per questo sport, rappresentando il 29% di tutti i comuni della regione. Questo aumento delle strutture è parallelo a una crescente popolarità del padel tra persone di tutte le età, in quanto è uno sport che coinvolge e aggrega senza richiedere particolari abilità tecniche.

A livello nazionale, l’Italia sta vivendo una crescita esponenziale nel mondo del padel. Circa 800.000 persone lo praticano regolarmente e 1.500.000 in forma amatoriale. Il numero di campi è salito a 8.701, distribuiti in 3.321 club (+22% rispetto al 2022), presenti in oltre 1.500 comuni italiani. Si evidenzia un aumento significativo delle strutture e la disponibilità di campi coperti, rendendo il padel uno sport praticabile durante tutto l’anno.

Il padel ha anche assunto una rilevanza economica, con un giro d’affari che si avvicina al miliardo di euro in Italia. Il noleggio dei campi rappresenta il 61% degli incassi, mentre il restante 39% deriva dalla vendita di attrezzature come racchette e impianti.

Un grande evento che testimonia l’importanza crescente del padel è la seconda edizione di Padel Trend Expo, un evento dedicato interamente al padel che si terrà a Milano dal 19 al 21 gennaio 2024 presso l’Allianz MICO Fiera Milano City. Questo evento di tre giorni sarà internazionale, attraendo operatori e appassionati da tutto il mondo, offrendo opportunità sia nel settore B2B che B2C. L’evento sarà caratterizzato da novità, ospiti di alto profilo, sinergie con altri sport come il pickleball e esibizioni di campioni, incluso ex calciatori.