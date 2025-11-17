Turismo Sicilia: le DMO chiedono collaborazione tra pubblico e privato per valorizzare i territori

Le Destination Management Organization (DMO) siciliane hanno partecipato alla Borsa del Turismo Extralberghiero (BTE) di Palermo rilanciando un tema considerato cruciale per lo sviluppo turistico dell’isola: la necessità di una governance condivisa e più efficace.

I rappresentanti delle DMO hanno sottolineato come il turismo rappresenti uno dei principali motori economici della Sicilia, ma che senza una gestione coordinata tra territori e operatori locali, il potenziale competitivo dell’isola resta parzialmente inespresso.

Secondo le DMO, organismi intermedi di governance, capaci di operare tra livello regionale e locale, sono fondamentali per ottimizzare sforzi di marketing, gestione delle destinazioni e promozione dei territori. La Legge Regionale 10 del 2005, che prevedeva l’istituzione dei distretti turistici, necessita oggi di un aggiornamento alla luce della creazione di aggregazioni territoriali in forma di DMO.

Le DMO evidenziano inoltre come pubblico e privato debbano collaborare per garantire rappresentanza istituzionale, efficienza e valore aggiunto per gli operatori turistici locali. “Occorre superare logiche individualistiche che spesso frenano la capacità di fare sistema”, hanno sottolineato.

Nonostante negli ultimi anni i servizi turistici siciliani abbiano registrato crescita in termini di qualità e reputazione, la collaborazione tra territori e operatori resta limitata. In questo contesto, le DMO auspicano che l’Assessorato Regionale al Turismo ripubblichi l’avviso per la costituzione di nuove DMO, individuando al contempo le risorse necessarie al loro funzionamento e attribuendo loro compiti oggi in capo ad enti non adeguatamente strutturati.

Consolidare un modello di governance condiviso, affermano le DMO siciliane, rappresenta la condizione indispensabile per rafforzare la competitività della Sicilia, valorizzare i territori e creare sviluppo sostenibile per operatori e comunità.

