Turismo culturale e sapori del Mediterraneo: Marina di Ragusa ospita un evento tra archeologia, cucina e dialogo interculturale

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Un viaggio tra storia, tradizioni, profumi e culture diverse prenderà vita venerdì 17 luglio 2026 al Riparo Sotto Roccia “Fontana Nuova” di Marina di Ragusa con l’iniziativa “Turismo Culturale, Sapori e Profumi della Gastronomia Mediterranea/Araba”, organizzata dall’Associazione Interculturale Uniti Senza Frontiere con il patrocinio gratuito del Comune di Ragusa e del Libero Consorzio Comunale.

Un appuntamento pensato per valorizzare il patrimonio storico, artistico e gastronomico del Mediterraneo attraverso un percorso capace di unire conoscenza, incontro e condivisione. Un evento che mette al centro la cultura come strumento di dialogo tra popoli e come occasione per riscoprire le radici comuni che legano le diverse comunità affacciate sul Mare Nostrum.

Fontana Nuova, un luogo simbolo per raccontare la storia del Mediterraneo

La scelta del Riparo Sotto Roccia “Fontana Nuova” non è casuale. Il sito archeologico rappresenta uno dei luoghi più significativi del territorio ragusano e sarà il punto di partenza di un percorso dedicato alla scoperta della memoria storica e delle testimonianze del passato.

La giornata inizierà alle ore 17:30 con l’accoglienza dei partecipanti, mentre alle ore 18:00 è prevista la visita guidata al sito archeologico, un momento dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione di un patrimonio che racconta secoli di storia e il profondo legame tra uomo e territorio.

A tavola il dialogo tra Sicilia, Mediterraneo e cultura araba

Il cuore dell’iniziativa sarà anche la gastronomia, intesa come linguaggio universale capace di creare connessioni e avvicinare persone e culture differenti.

Alle ore 20:00 si terrà una cena dedicata alle eccellenze della cucina araba e mediterranea, curata dallo chef Giuseppe Barone e da Fethia Bouhajeb, esperta di cucina araba e tunisina.

Un percorso gastronomico pensato per far conoscere sapori, profumi e tradizioni che attraversano il Mediterraneo, valorizzando ingredienti, ricette e saperi tramandati nel tempo. La cucina diventa così uno strumento di incontro e contaminazione positiva tra culture.

Musica e danza per celebrare l’incontro tra tradizioni

La serata proseguirà alle ore 21:00 con un momento dedicato alla musica e allo spettacolo. Sul palco si esibirà il gruppo Marsaallah con musica tradizionale tunisina, mentre Corinna Landucci proporrà uno spettacolo di danza orientale.

Suoni, movimenti e tradizioni artistiche accompagneranno il pubblico in un’esperienza immersiva nel patrimonio culturale mediterraneo, creando un ponte tra Oriente e Occidente.

Uniti Senza Frontiere: la cultura come strumento di pace e conoscenza

L’iniziativa promossa dall’Associazione Interculturale Uniti Senza Frontiere nasce con l’obiettivo di favorire il dialogo interculturale e promuovere i valori della pace, della cooperazione e della conoscenza reciproca.

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