Turbolenze in Forza Italia a Scicli. Nulla è dato per scontato su nuovi ingressi. Parla anche il sindaco Marino

Clima al vetriolo in una città, quale Scicli, che ha già patito e non poco per una politica parlata e non vissuta. Da giorni si vocifera di un naturale ingresso all’interno del gruppo forzista di Scicli, quello dell’attuale assessore alle manutenzioni Enzo Giannone, delfino dell’onorevole Nino Minardo oltre che suo vecchio amico. Se due più due fanno quattro è ovvio che per Enzo Giannone, eletto al consiglio comunale con una lista civica, si aprono le porte per fare l’ingresso in Forza Italia. Sarà un percorso facile? Improbabile. Da giorni si parla di un non gradimento di questo esponente politico e uomo di spicco della giunta Marino all’interno del gruppo di Forza Italia. E’ naturale che riportare questa notizia è un dare adito al chiacchiericcio che da giorni circola in città. Sarebbe non gradito alla segreteria del dottor Guglielmo Cartia ed al suo entourage. Chissà poi perchè? La politica ha sempre qualcosa di sorprendente. E questa posizione di chiusura nei confronti dell’attuale assessore alle manutenzioni e consigliere comunale eletto sorprende proprio.

Come sorprende ed incuriosisce la nota della segreteria cittadina di Forza Italia, partito retto in città da Guglielmo Cartia e con al suo interno la militanza di una consigliera comunale, Sabrina Micarelli, che ha fatto parecchi mesi fa il suo ingresso nel partito dopo essere stata vicina al sindaco Mario Marino (sembrava il suo braccio destro, poi chissà per quale ragione il feeling politico finì).

“Ci teniamo a far sapere che Forza Italia a Scicli è presente da un anno e mezzo, esiste una segreteria democraticamente eletta che detta la linea politica del partito, abbiamo una consigliera comunale che ci rappresenta, un direttivo e tutti i vari delegati che fanno capo alla nostra guida politica, ovvero l’eurodeputato Marco Falcone. Lavoriamo solo ed esclusivamente per il bene del nostro territorio e dei nostri concittadini, della nostra Scicli. Siamo sempre disponibili ad ascoltare ed accogliere le istanze dei cittadini come del resto abbiamo fatto finora” – questo è il preambolo per dire altro. Cosa vuole dire Forza Italia? “Ci è giunta notizia di qualche consiglio prudenziale rivolto al nostro segretario di presentare le dimissioni qualora si realizzi una divergenza di vedute politiche con chi ventila l’ingresso nel nostro partito – ribadiamo che la nostra posizione politica rimane all’opposizione. Apprendiamo dalla stampa che il sindaco Marino potrebbe seguire i suoi colleghi di Modica e Ragusa ed entrare in Forza Italia. A tal proposito riteniamo che il sindaco, qualora volesse abbandonare il civismo ed entrare nella grande famiglia di Forza Italia dopo la gestione fallimentare dell’attuale giunta, ci troverebbe eventualmente in grado di aprire un dialogo ma solo dopo l’azzeramento dell’attuale compagine assessoriale. Vogliamo tranquillizzare i nostri tesserati ed i nostri simpatizzanti che la linea politica di FI Scicli è e rimane quella dell’opposizione, coerenti, con la schiena dritta, al servizio della società civile”.

Parole, moniti, inviti. Il sindaco Mario Marino ascolta e passa pur dicendo la sua.

“Forza Italia, la segreteria del partito e la stessa consigliera comunale non si preoccupino più di tanto – afferma il primo cittadino di Scicli – io non andrò in Forza Italia e non intendo azzerare la giunta. E’ una squadra che ha lavorato e lavora bene non vedo la ragione di dover smantellare l’esecutivo. Per qualche posto in giunta forse? Da dare a chi? Non ce n’è per nessuno. Non accetto paletti da qualsiasi parte arrivino”.



