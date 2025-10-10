Tunisino ubriaco arrestato per tentato incendio in azienda agricola. E’ successo a Santa Croce

I Carabinieri della Stazione di Santa Croce hanno arrestato in flagranza un 61enne di origine tunisina, irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato del reato di tentato incendio.

Nel tardo pomeriggio, l’uomo, visibilmente alterato dai fumi dell’alcool, ha tentato di appiccare un incendio presso una serra di una nota azienda agricola del centro camarinense, utilizzando un accendino e della benzina come combustibile.

Secondo la ricostruzione, il tunisino si era inizialmente nascosto tra i tubolari della struttura, ma è stato notato da alcuni dipendenti. Pochi istanti dopo la sua fuga, le fiamme sono divampate nel punto dove era stato visto, ma grazie all’intervento tempestivo dei lavoratori, l’incendio è stato domato prima che potesse provocare danni maggiori, sebbene i danni materiali siano stati comunque significativi.

Altri testimoni hanno contattato il 112, seguendo la fuga dell’uomo e segnalando la sua posizione ai Carabinieri. La pattuglia intervenuta ha bloccato il 61enne, conducendolo in caserma per le procedure di identificazione e successivamente al carcere di via Di Vittorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il grado di responsabilità del tunisino sarà valutato in sede giurisdizionale, come previsto dalla legge.

© Riproduzione riservata