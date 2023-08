Truffe agli anziani. Accolto dal Ministero dell’Interno il progetto del Comune di Ragusa approvato dalla Prefettura in favore delle vittime

Il progetto, redatto dal comune della città capoluogo, approvato dagli uffici della Prefettura di Ragusa e condiviso favorevolmente dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato accolto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

“SU.PRE.MO. – Lotta all’ageismo” è la continuazione del progetto approvato e finanziato nel 2022.

Non sono grandi risorse finanziarie ma rappresentano di certo un segnale di attenzione certo verso un territorio di periferia. La somma di 16.500 euro arriva dal Fondo Unico Giustizia per la prevenzione ed il contrasto delle truffe agli anziani. Sarà interamente impegnata per azioni di informazione e per iniziative di prossimità oltre che per il supporto psicologico e sociale alle persone anziane vittime di truffe e ai loro caregiver. Attualmente il Comune di Ragusa, destinatario di un finanziamento già nel 2022, ha in atto un servizio di pronto intervento telefonico (al numero 338 983 9818) attivo 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.

Un servizio volto ad offrire un primo ed immediato supporto a favore di persone anziane vittime di truffa.

“Le ulteriori azioni programmate, tra le quali la diffusione di opuscoli informativi nei luoghi maggiormente frequentati da persone anziane, centro diurno comunale, parrocchie, etcetera, le conferenze periodiche presso il Centro Diurno comunale, il servizio di “attenzione domiciliare” e il servizio di supporto psicologico mediante incontri individuali – spiega una nota che arriva dalla Prefettura di Ragusa – mirano a prevenire il pregiudizio alla vita sociale e di relazione degli anziani conseguente al sempre più frequente fenomeno delittuoso delle cosiddette ‘truffe agli anziani’, ma anche a contrastare la subcultura del’ageismo e ogni forma di pregiudizio e svalorizzazione delle persone anziane in ragione della loro età”