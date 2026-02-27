Truffa delle false prenotazioni viaggi: l’allerta della Polizia Postale

Nuova allerta della Polizia Postale e delle Comunicazioni contro le truffe online. Sulla pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” è stato pubblicato un avviso relativo a campagne di phishing che colpiscono utenti che hanno prenotato viaggi tramite piattaforme digitali.

Il meccanismo è tanto semplice quanto insidioso. I truffatori, fingendosi il sito o l’agenzia utilizzata per la prenotazione, inviano una e-mail o un messaggio WhatsApp in cui comunicano che il pagamento effettuato “non risulta accreditato” oppure sarebbe “in fase di verifica”. Alla vittima viene quindi richiesto un nuovo versamento urgente, spesso definito “pagamento prioritario” o “riaccredito necessario”, su un conto corrente diverso da quello ufficiale.

Perché la truffa è così credibile

L’aspetto più pericoloso è che la vittima ha realmente effettuato una prenotazione e l’importo indicato nel messaggio fraudolento coincide esattamente con la cifra pagata. Questo dettaglio rende la comunicazione estremamente realistica e abbassa le difese, soprattutto quando si è in prossimità della partenza.

Si tratta di un’evoluzione delle tradizionali truffe phishing, sempre più mirate e costruite su dati che sembrano autentici, capaci di generare panico e spingere a pagare senza ulteriori verifiche.

Come difendersi dalla truffa

La Polizia Postale invita a non effettuare ulteriori pagamenti senza aver prima verificato la propria posizione accedendo direttamente al sito ufficiale della piattaforma, digitando manualmente l’indirizzo nel browser. È fondamentale non cliccare sui link contenuti nei messaggi sospetti e contattare il servizio clienti esclusivamente attraverso i canali ufficiali indicati sul portale originale.

