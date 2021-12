Trovare lavoro a Ragusa

Cresce il mercato del lavoro in Sicilia: tra il 2020 e il 2021, infatti, è quasi raddoppiato il numero di nuove assunzioni, per quanto nella maggior parte dei casi esse facciano riferimento a contratti a tempo determinato. Negativo, invece, il saldo per i nuovi apprendistati, il che conferma un certo timore rispetto alla possibilità di dare il la a rapporti stabili. Le attività del piano Garanzia Giovani sono ricominciate, anche se quasi tutte in capo ai Centri per l’impiego, che però hanno bisogno di nuovo personale; le agenzie private si sono viste affidare appena il 2% del carico, a dispetto della loro capacità di inserire i giovani nel mercato del lavoro.

La situazione del mercato del lavoro in Sicilia

In base a ciò che emerge dal rapporto congiunto elaborato da Banca d’Italia e Ministero del Lavoro, dall’inizio del 2021 fino alla fine di ottobre sono stati attivati nella nostra regione poco meno di 46mila rapporti di lavoro, a fronte dei circa 25mila che erano stati registrati nel 2020 e dei quasi 31mila del 2019. La maggior parte delle assunzioni, come detto, è a termine: infatti sono poco più di 17mila i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In confronto allo stesso periodo del 2020, sono stati avviati quasi 1000 apprendistati in meno.

Il rapporto Anpal

Le offerte di lavoro Ragusa e dintorni non mancano, insomma. Eppure secondo il rapporto Anpal, da maggio ad agosto del 2021 il programma Garanzia Giovani ha registrato ben 1.854 neet della nostra regione, e di questi poco più di un migliaio è stato affidato ai centri per l’impiego. Va detto, però, che appena 475 neet sono stati indirizzati verso misure di politiche del lavoro attive. In particolare, 19 hanno dato vita a un’impresa propria e 166 hanno frequentato un corso di formazione; gli altri sono stati inseriti in tirocini extra-curricolari. Sulla piattaforma sono più di 178mila i giovani registrati, e ne sono stati presi in carico oltre 148mila. Il problema è che i Centri per l’impiego, pur avendo tre volte gli operatori della Lombardia, non funzionano: infatti solo due su tre riescono a garantire l’incrocio fra l’offerta e la domanda di lavoro.

La soluzione: AnnunciLavoro360

Le migliori offerte di lavoro a Ragusa

