L’Antica Dolceria Bonajuto ha ufficialmente un nuovo indirizzo: è Vicolo Franco Ruta n. 1

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L’Antica Dolceria Bonajuto ha da oggi un nuovo indirizzo ufficiale. Con l’assegnazione e l’apposizione del numero civico, completate nelle scorse ore, lo storico laboratorio di Modica si trova infatti in Vicolo Franco Ruta n. 1, ultimo passaggio di un iter avviato negli anni scorsi per rendere omaggio alla memoria di uno dei cittadini che più hanno contribuito a far conoscere la città nel mondo.

A comunicarlo è stato Pierpaolo Ruta, figlio di Franco Ruta, con un messaggio pubblicato sui social.

«Si chiude oggi un ciclo durato diversi anni. A 10 anni dalla scomparsa di Franco Ruta ed a qualche anno di distanza dall’intitolazione ufficiale, con l’assegnazione e l’apposizione del numero civico avvenuta in data odierna, l’indirizzo dell’Antica Dolceria Bonajuto diventa ufficialmente Vicolo Franco Ruta n.1. Ancora una volta grazie infinite a tutti i componenti dell’associazione Franco Ruta ed a tutti coloro i quali credono ancora nel valore della memoria».

L’intitolazione del vicolo era già stata formalizzata negli anni scorsi. Con l’assegnazione del civico, però, il nome di Franco Ruta entra anche nell’indirizzo ufficiale dell’Antica Dolceria Bonajuto, il luogo che più di ogni altro racconta la sua storia umana e professionale.

Nato nel 1943, Franco Ruta, dopo alcune esperienze come fotoreporter, editore e tecnico di laboratorio all’Ospedale Maggiore di Modica, decise di dedicarsi completamente all’azienda di famiglia. Alla guida dell’Antica Dolceria Bonajuto fu il principale artefice della riscoperta dell’antica lavorazione del cioccolato di Modica, trasformando una tradizione locale in un’eccellenza conosciuta e apprezzata in Italia e all’estero.

Il percorso per dedicargli il vicolo aveva preso il via con la richiesta di deroga avanzata dal Comune di Modica alla Prefettura. All’epoca, infatti, non erano ancora trascorsi i dieci anni dalla sua scomparsa, termine normalmente previsto dalla normativa per l’intitolazione di vie e spazi pubblici. L’amministrazione comunale aveva motivato la richiesta con l’eccezionalità della figura di Franco Ruta e con le numerose sollecitazioni arrivate da cittadini e associazioni, riconoscendone il contributo alla promozione del territorio e del suo patrimonio gastronomico.

Oggi, con l’assegnazione del numero civico, quel percorso può dirsi definitivamente concluso. L’Antica Dolceria Bonajuto, fondata nel 1854 e oggi guidata da Pierpaolo Ruta, ha ufficialmente come indirizzo Vicolo Franco Ruta n. 1, un omaggio permanente all’uomo che ha restituito prestigio internazionale al cioccolato di Modica e ne ha fatto uno dei simboli della città.

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