Troppo vento: vari interventi Vigili del Fuoco. A Ragusa rischia di crollare impianto fotovoltaico

Numerosi interventi da parte delle forze dell’ordine e in particolare dei Vigili del Fuoco a causa del forte vento che sta interessando in queste ore la provincia di Ragusa.

Vari episodi a causa di insegne pericolanti lungo le strade e di pali che rischiavano di crollare per le intense raffiche. Gli alberi piegati dal vento sono stati un’altra fonte di preoccupazione. Gli interventi sono stati realizzati per la rimozione di rami pericolanti e la messa in sicurezza di alberi potenzialmente instabili.

Un’attenzione particolare è stata riservata all’ipparino, dove le serre rappresentano una parte significativa dell’agricoltura locale. A Ragusa l’intervento per stabilizzare un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio. Le raffiche di vento avevano minacciato di far crollare l’impianto a terra, creando un pericolo imminente per gli abitanti della zona vicino a via Mongibello. I Vigili del Fuoco, con competenza e dedizione, sono intervenuti prontamente per stabilizzare la struttura e prevenire danni maggiori. foto Salvo Bracchitta

INTERVENTI ANCHE A CHIARAMONTE

Anche a Chiaramonte Gulfi si sono registrati alcuni disagi a causa del forte vento. In via Maddalena le raffiche di vento hanno scoperchiato un tetto di un’ abitazione privata e al corso Europa un cavo dell’illuminazione pubblica è stato divelto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale e la protezione civile. Sul posto, anche una squadra dell’Enel.