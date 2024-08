Troppi furti nel periodo estivo ai danni delle attività commerciali: la CNA chiede maggiori controlli

Troppi furti nel periodo estivo ai danni delle attività commerciali del ragusano. La CNA territoriale di Ragusa chiede alla Prefettura di predisporre un impiego maggiore di uomini e mezzi per la tutela delle attività imprenditoriali lungo l’area provinciale.

I furti

“Pur riconoscendo gli sforzi compiuti sul fronte dell’ordine pubblico, è evidente che occorre uno sforzo in più. Proprio nello scorso fine settimana, a Donnalucata, Francesco Occhipinti, componente della presidenza della CNA territoriale di Ragusa, ha visto presa di mira la propria attività per la terza volta. Un imprenditore non può confrontarsi con difficoltà così pesanti, che mettono a repentaglio il cammino già complesso a causa delle problematiche contingenti. Ci mettiamo nei panni dei giovani imprenditori che avviano la propria attività e si trovano a fare i conti con seri disagi di questo tipo. La situazione è davvero pesantissima, soprattutto durante il periodo estivo, quando maggiore attenzione è dedicata al riposo da parte di alcune categorie di imprenditori. Questa situazione riguarda non solo le città che si spopolano, ma anche le zone rivierasche particolarmente affollate e le aree di campagna.

Abbiamo appurato che i malviventi non si fanno alcun tipo di scrupolo nel prendere di mira chicchessia. Quando l’estate entra nel vivo, sembra anche peggio. Immaginiamo un’azione forte da parte delle istituzioni a tutela dell’attività imprenditoriale dell’intero territorio provinciale”.

