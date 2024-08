Troppi furti ai commercianti: la Cna della provincia di Ragusa chiede l’intervento del Prefetto

La Cna ha inviato una richiesta di incontro al prefetto a seguito dei furti segnalati dai commercianti e dagli artigiani in provincia. “Purtroppo – è scritto nella richiesta – nonostante il lavoro portato avanti con grande meticolosità e costanza dalle forze dell’ordine, numerosi imprenditori si dicono preoccupati per i ripetuti furti subiti in queste settimane. Ecco perché riteniamo importante un incontro per potere rappresentare la nostra posizione e mettere in evidenza lo stato d’animo delle diverse categorie”.

Troppi furti in provincia

“Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni dagli operatori economici di varie zone del territorio – dicono il presidente e segretario della Cna Ragusa Giuseppe Santocono e Carmelo Caccamo – sono preoccupati per la recrudescenza del fenomeno. Dal nostro punto di vista, occorrerebbe un immediato confronto sul tema di tutti i rappresentanti delle attività imprenditoriali, sollevando il problema anche al fine di potenziare il servizio già svolto. Naturalmente con l’impiego di più uomini e mezzi”.

