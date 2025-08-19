Un gesto di straordinaria generosità ha trasformato il dolore in speranza all’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, dove nei giorni scorsi è stato effettuato un prelievo di organi su un uomo di 91 anni, italiano residente all’estero ma in vacanza come ogni anno nel Ragusano. Si tratta del più anziano donatore d’organi in Sicilia, un […]
Trofeo Sport e Natura: il 23 agosto la 13ª edizione nella Riserva del Fiume Irminio
19 Ago 2025 15:13
Tutto pronto per la 13ª edizione del Trofeo “Sport e Natura”, la gara podistica che si svolgerà sabato 23 agosto alle ore 18.00 all’interno della Riserva Naturale Speciale Biologica “Macchia foresta del fiume Irminio”, uno dei luoghi più suggestivi e incontaminati della provincia di Ragusa.
La manifestazione è organizzata dalla Barocco Running Ragusa e rientra nel Grand Prix Provinciale Ibleo FIDAL Ragusa – Settore Amatori. Come ogni anno, l’evento sarà dedicato alla memoria di Giorgio Pomario, atleta della Barocco Running prematuramente scomparso.
Percorso nella natura iblea
La partenza è fissata per le ore 18.00 nei pressi del Casale (centro visite), situato al Km 2 della strada provinciale n.63 Marina di Ragusa – Donnalucata. I partecipanti dovranno percorrere tre giri interni alla Riserva Naturale, per un totale di circa 6 km.
Il tracciato, completamente immerso nella macchia mediterranea, presenta fondo naturale con tratti ghiaiosi e alcuni saliscendi che renderanno la corsa impegnativa. Uno scenario unico che ripagherà gli atleti con scorci emozionanti e panorami mozzafiato lungo il percorso.
Iscrizioni e partecipazione
Le iscrizioni alla gara competitiva sono aperte fino a venerdì 22 agosto (mail: cronosicilia@virgilio.it)
