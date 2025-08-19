Trofeo Sport e Natura: il 23 agosto la 13ª edizione nella Riserva del Fiume Irminio

Tutto pronto per la 13ª edizione del Trofeo “Sport e Natura”, la gara podistica che si svolgerà sabato 23 agosto alle ore 18.00 all’interno della Riserva Naturale Speciale Biologica “Macchia foresta del fiume Irminio”, uno dei luoghi più suggestivi e incontaminati della provincia di Ragusa.

La manifestazione è organizzata dalla Barocco Running Ragusa e rientra nel Grand Prix Provinciale Ibleo FIDAL Ragusa – Settore Amatori. Come ogni anno, l’evento sarà dedicato alla memoria di Giorgio Pomario, atleta della Barocco Running prematuramente scomparso.

Percorso nella natura iblea

La partenza è fissata per le ore 18.00 nei pressi del Casale (centro visite), situato al Km 2 della strada provinciale n.63 Marina di Ragusa – Donnalucata. I partecipanti dovranno percorrere tre giri interni alla Riserva Naturale, per un totale di circa 6 km.

Il tracciato, completamente immerso nella macchia mediterranea, presenta fondo naturale con tratti ghiaiosi e alcuni saliscendi che renderanno la corsa impegnativa. Uno scenario unico che ripagherà gli atleti con scorci emozionanti e panorami mozzafiato lungo il percorso.

Iscrizioni e partecipazione

Le iscrizioni alla gara competitiva sono aperte fino a venerdì 22 agosto (mail: cronosicilia@virgilio.it)

© Riproduzione riservata