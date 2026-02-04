L’annuncio è arrivato da parte del direttore generale Pino Drago, nel corso della inaugurazione del CPA al Busacca di Scicli. Tutte le donne in stato di gravidanza potranno usufruire dei servizi loro necessari durante il periodo di gestazione all’interno del reparto di ginecologia ed ostetricia dell’ospedale ”Guzzardi” di Vittoria. L’ufficialità è stata data Pino Drago […]
Trionfo ibleo al Palacatania: Rosario Iacono vince la Coppa Italia ICO nei 57 kg
04 Feb 2026 15:14
Grande soddisfazione per lo sport ibleo al Palacatania, dove si è svolto il torneo di Coppa Italia ICO, una delle competizioni più attese nel panorama degli sport da combattimento. A salire sul gradino più alto del podio è stato Rosario Iacono, atleta del Team Corifeo di Comiso, che ha conquistato il primo posto nella categoria 57 kg al termine di una giornata intensa ed emozionante.
Il successo è maturato in un contesto altamente competitivo, con otto atleti in gara pronti a contendersi il titolo. Ogni incontro è stato combattuto fino all’ultimo, ma la determinazione, la preparazione atletica e il lavoro di squadra hanno permesso all’atleta comisano di imporsi su tutti.
“Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato – ha commentato il maestro Angelo Corifeo – con Rosario Iacono abbiamo conquistato il primo posto in una categoria molto difficile. Ogni match è stato una vera battaglia, ma grazie alla determinazione e alla coesione del team siamo riusciti a portare a casa una vittoria prestigiosa”.
Parole di gratitudine anche per chi ha sostenuto il percorso sportivo del team: “Un enorme grazie a tutti coloro che ci hanno supportato lungo il cammino – ha aggiunto Corifeo – siamo solo all’inizio e non vediamo l’ora di affrontare nuove sfide”.
