Trionfo ibleo al Palacatania: Rosario Iacono vince la Coppa Italia ICO nei 57 kg

Grande soddisfazione per lo sport ibleo al Palacatania, dove si è svolto il torneo di Coppa Italia ICO, una delle competizioni più attese nel panorama degli sport da combattimento. A salire sul gradino più alto del podio è stato Rosario Iacono, atleta del Team Corifeo di Comiso, che ha conquistato il primo posto nella categoria 57 kg al termine di una giornata intensa ed emozionante.

Il successo è maturato in un contesto altamente competitivo, con otto atleti in gara pronti a contendersi il titolo. Ogni incontro è stato combattuto fino all’ultimo, ma la determinazione, la preparazione atletica e il lavoro di squadra hanno permesso all’atleta comisano di imporsi su tutti.

“Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato – ha commentato il maestro Angelo Corifeo – con Rosario Iacono abbiamo conquistato il primo posto in una categoria molto difficile. Ogni match è stato una vera battaglia, ma grazie alla determinazione e alla coesione del team siamo riusciti a portare a casa una vittoria prestigiosa”.

Parole di gratitudine anche per chi ha sostenuto il percorso sportivo del team: “Un enorme grazie a tutti coloro che ci hanno supportato lungo il cammino – ha aggiunto Corifeo – siamo solo all’inizio e non vediamo l’ora di affrontare nuove sfide”.

