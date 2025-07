Trionfo ibleo ai Campionati Italiani Juniores di biliardo per Paolo Turlà nella specialità “3 sponde”

Ancora una volta la provincia di Ragusa sale sul tetto d’Italia nel biliardo sportivo juniores. Dal 4 al 6 luglio, lo storico Palapellicone di Ostia ha ospitato i Campionati Italiani Juniores con 35 tavoli allestiti per accogliere giovani atleti da tutta Italia nelle principali specialità. Nella categoria “3 sponde”, dominio assoluto dei ragazzi iblei.

A vincere il titolo nazionale per la terza volta è stato Paolo Turlà, classe 2006, in forza all’ASD La Biglia Modica. Un successo che lo consacra tra i più forti prospetti nazionali nella disciplina. Ma il podio parla interamente ibleo: secondo posto per Lorenzo Fiore, ragusano classe 2009, mentre Mirko Russino, da Santa Croce Camerina, ha conquistato un meritatissimo terzo posto.

Una tripletta che rende orgogliosa l’intera comunità sportiva del territorio. Roberto Turlà, istruttore federale e guida tecnica degli atleti, ha espresso grande soddisfazione:

“Questi risultati sono il frutto di passione, impegno e tanto lavoro. I ragazzi meritano ogni applauso”.

Un inedito esperimento di “biathlon” chiude i campionati

Al termine delle gare individuali, si è svolto anche un match sperimentale di “biathlon” tra specialità. Sono state formate coppie miste accoppiando i primi classificati delle “3 sponde” e dei “5 birilli”: Paolo Turlà ha fatto squadra con Russo, mentre Lorenzo Fiore ha giocato in coppia con Falbo.

È stata proprio la coppia Fiore–Falbo ad avere la meglio, aggiudicandosi il titolo simbolico del biathlon e confermando il grande talento emergente dei giovani iblei.

