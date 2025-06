Tribunale di Ragusa evacuato in 5 minuti: esercitazione antincendio a sorpresa

Esercitazione antincendio a sopresa stamani al Tribunale di Ragusa. Le prove di evacuazione in base a quanto registrato dal tecnico incaricato, l’ingegnere Carmelo Mezzasalma, sono state svolte in tempo compatibili con le dimensioni dell’edificio: in poco più di 5 minuti il Tribunale si è completamente svuotato. Al termine dell’esercitazione è ripresa la normale attività.

