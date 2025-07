Trent’anni dal diploma, un filo invisibile unisce ancora la 5^ A programmatori di Ragusa

Quest’anno la 5^ A corso programmatori dell’ITCS F. Besta di Ragusa ha festeggiato un traguardo importante: 30 anni dal diploma.

Trent’anni di vite vissute, quasi mai incrociate oltre un breve saluto casuale, ma sempre legate da quel filo sottile e forte che ha unito questa classe sin dai tempi delle superiori. Tra gioie, dolori, successi e qualche difficoltà, questo legame ha resistito, regalando a tutti un momento di empatia e condivisione.

Un incontro che ha saputo distrarre da capelli grigi, calvizie e chili in più, ricordando l’importanza di non lasciare che il tempo cancelli ciò che è stato scritto insieme. L’empatia è stata la vera protagonista della serata, sentimento che la 5^ A intende coltivare con altre reunion, per mantenere vivo un rapporto senza tempo e senza spazio.

