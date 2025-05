Tredici metri e una caduta nel vuoto: grave operaio vittoriese

Erano da poco passate le otto del mattino. Gli operai di una ditta vittoriese erano al lavoro nella sede dell’azienda Dolfin di Riposto. Si stava eseguendo una riparazione in un lucernario nella sede dell’azienda dolciaria di contrada Codavolpe. Uno degli operai è precipitato dall’altezza di 13 metri, battendo violentemente la testa. I soccorsi sono stati immediati. L’uomo, un vittoriese di 37 anni, è stato intubato, caricato in ambulanza e trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che concludono le indagini sull’accaduto e che stanno cercando di ricostruire le modalità e le cause dell’accaduto, gli uomini dell’Asp di Catania e dello Spresal per verificare le condizioni di lavoro. L’operaio è dipendente della ditta di Vittoria specializzata nella realizzazione di coperture. I lavori di sistemazione della copertura di un capannone della Dilfin erano programmati da tempo ed erano stati commissionati all’impresa vittoriese. L’azienda ha precisato che «l’operaio, di 37 anni è originario di Vittoria, è dipendente della ditta esterna incaricata della manutenzione ordinaria della struttura. Dolfin, tramite i vertici ei tecnici incaricati, sta monitorando la situazione in dialogo con gli enti preposti ed è costantemente in contatto con i referenti della ditta incaricata dei lavori per seguire lo stato di salute dell’operaio».

