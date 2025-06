Tre incidenti in meno di 24 ore nel Ragusano. Uno sulla Ragusa – mare

Più incidenti stradali in provincia di Ragusa, con tre sinistri in meno di 24 ore a Ragusa, Scicli e Vittoria, che hanno coinvolto diverse persone, fortunatamente senza conseguenze gravi.

Schianto sulla Ragusa-Marina, quattro giovani feriti

Il primo episodio domenica sera, lungo la strada provinciale 25, all’altezza di Poggio del Sole. Coinvolte due auto, un’Alfa Romeo Mito e una Volkswagen Polo, con a bordo due giovani coppie di ragusani. L’impatto è stato violento e i veicoli hanno riportato danni rilevanti, ma le conseguenze per gli occupanti si sono limitate a lievi ferite. Tutti sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e dimessi poco dopo le cure del caso. Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile, che hanno eseguito i rilievi e attendono gli esiti degli accertamenti su eventuale assunzione di alcol o sostanze da parte dei conducenti.

Scicli, auto si ribalta in contrada Livia Mosca

Il secondo incidente si è verificato oggi pomeriggio, lungo la Sp 84 in contrada Livia Mosca, a Scicli nella strada che collega la Scicli-mare con il bivio Arizza. Un automobilista ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato, invadendo momentaneamente entrambe le corsie. Il conducente, ferito in modo non grave, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Sul luogo anche la polizia municipale. Il traffico è rimasto bloccato fino alla rimozione del veicolo.

Vittoria, scontro tra tir e Panda: un ferito

Questa mattina, infine, un’altra collisione alla rotatoria della fontana della Pace, all’ingresso di Vittoria. Coinvolti un tir e una Fiat Panda: ad avere la peggio il conducente dell’auto, trasportato all’ospedale Guzzardi. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale. La foto di questo articolo è riferita all’incidente avvenuto a Scicli

© Riproduzione riservata