Tre Comuni iblei “Plastic Free”: Modica, Ragusa e Scicli premiati a Roma

La provincia di Ragusa conferma il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica. Sono infatti tre i comuni iblei – Modica, Ragusa e Scicli – inseriti tra i Comuni Plastic Free 2026, il riconoscimento promosso dall’Plastic Free Onlus che premia le amministrazioni locali più virtuose nelle politiche ambientali.

La cerimonia nazionale di premiazione si è svolta sabato 14 marzo 2026 al Teatro Olimpico di Roma, alla presenza di 141 delegazioni provenienti da tutta Italia. L’evento, giunto alla quinta edizione, valorizza i comuni che si distinguono per la gestione sostenibile dei rifiuti, le attività di sensibilizzazione ambientale e le azioni concrete contro l’abbandono della plastica.

Provincia di Ragusa protagonista con tre comuni virtuosi

Per il territorio ibleo si tratta di un risultato significativo: Ragusa, Modica e Scicli hanno ottenuto il riconoscimento con due “tartarughe”, simbolo del livello di virtuosità ambientale assegnato ai comuni premiati.

Il riconoscimento viene attribuito sulla base di 20 criteri di valutazione, tra cui la riduzione della plastica monouso, le campagne di educazione ambientale, il contrasto all’abbandono dei rifiuti e la collaborazione con volontari e associazioni locali.

La soddisfazione del sindaco di Modica

Tra i comuni premiati spicca Modica, che conferma per il quarto anno consecutivo il proprio impegno nella sostenibilità ambientale.

«Per il quarto anno di fila, Modica conferma il suo impegno per l’eliminazione della plastica e la tutela dell’ambiente – dichiara il sindaco Maria Monisteri Caschetto –. Stamattina, assieme all’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro, abbiamo ricevuto al Teatro Olimpico di Roma il riconoscimento “Bandiera Plastic Free 2026”. Modica, primo comune della nostra provincia ad avere ottenuto questo attestato nel 2022, ha conquistato anche quest’anno due tartarughe, che riconoscono un impegno costante nella sensibilizzazione e nella lotta all’abbandono dei rifiuti e all’uso indiscriminato della plastica».

Il sindaco ha sottolineato inoltre il lavoro di squadra dell’amministrazione e degli uffici comunali, ricordando la presenza alla cerimonia della responsabile del settore Ecologia Enza Di Rosa e del consulente ambientale Dario Modica.

L’impegno ambientale della città non si ferma al riconoscimento istituzionale. Sabato 21 marzo è infatti in programma una giornata di clean up a Marina di Modica, organizzata insieme ai volontari di Plastic Free, alla community social “Sei di Marina di Modica se”, gruppi scout e associazioni locali, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e contribuire alla pulizia del territorio.

Sicilia tra le regioni più attive

Nel complesso sono 20 i comuni siciliani premiati nel 2026, segno di una crescente attenzione verso le politiche ambientali e la riduzione dell’inquinamento da plastica. Il riconoscimento premia non solo le amministrazioni, ma anche le comunità locali e i volontari impegnati nel diffondere una cultura della sostenibilità.

Tutti i Comuni Plastic Free 2026 in Sicilia

Oltre ai tre comuni della provincia di Ragusa (Modica, Ragusa e Scicli), hanno ottenuto il riconoscimento:

Provincia di Agrigento: Favara, Licata, Ravanusa

Favara, Licata, Ravanusa Provincia di Caltanissetta: Caltanissetta

Caltanissetta Provincia di Catania: Belpasso, Caltagirone, Camporotondo Etneo

Belpasso, Caltagirone, Camporotondo Etneo Provincia di Enna: Enna

Enna Provincia di Messina: Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Mandanici, Roccalumera, Santa Teresa di Riva

Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Mandanici, Roccalumera, Santa Teresa di Riva Provincia di Palermo: Altavilla Milicia, Cefalù

Altavilla Milicia, Cefalù Provincia di Siracusa: Avola

Avola Provincia di Trapani: Mazara del Vallo

Un risultato che conferma come la Sicilia stia progressivamente rafforzando la rete dei territori impegnati nella tutela ambientale e nella riduzione della plastica, con sempre più amministrazioni locali protagoniste di buone pratiche e iniziative concrete per la salvaguardia del territorio.

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