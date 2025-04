Travolto da un furgone mentre attraversa: pedone in gravi condizioni

Un uomo di 50 anni è stato investito questa mattina a Modica Alta, mentre attraversava la strada all’incrocio tra via Loreto e via Cavour. Secondo una prima ricostruzione, un furgone condotto da una donna lo avrebbe travolto in pieno, per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo al Pronto Soccorso. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi: è stato ricoverato in prognosi riservata.

La polizia locale ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, il veicolo coinvolto è stato posto sotto sequestro, mentre si attendono ulteriori rilievi per chiarire eventuali responsabilità. Nessuna ipotesi viene esclusa, né sulla velocità del mezzo né sulla visibilità dell’attraversamento.

