Tratti di spiagge siciliane ai privati. Ragusa, Modica, Ispica e Vittoria potranno avviare i bandi

Nell’isola sono 54 i Comuni che potranno far partire i bandi per l’assegnazione delle concessioni balneari in quelle spiagge tutt’ora ancora libere. Mentre i titolari delle concessioni ad oggi in vita potranno beneficiare dell’uso fino a tutto il 2027, per i tratti che ricadono nelle spiagge libere si apre una nuova fase. Al via, infatti, i bandi che porteranno alla loro assegnazione ai privati. La Regione presto darà il via libera ai Comuni per la pubblicazione dei bandi. E’ questo il primo atto per l’assegnazione del 33 per cento delle spiagge siciliane a privati. Considerato che le attuali concessioni sul litorale siciliano coprono solo il 17 per cento di esso e poichè la legge impone di lasciare libero il 50 per cento della costa, rimane disponibile per le nuove assegnazioni, infatti, il 33 per cento di costa dell’isola Sicilia.

Per i bandi ci sono i paletti. Quattro i Comuni iblei che potranno avviarli: Ragusa, Modica, Ispica e Vittoria.

Paletti che riguardano i piani di utilizzo del demanio, i cosiddetti piani spiaggia (Pudm). In provincia di Ragusa – secondo i dati della Regione – gli enti che hanno i Pudm in avanzato stato di approvazione e che potranno, quindi, mettere a bando alcuni tratti di spiaggia libere per un periodo fra i 5 ed i 20 anni sono Modica ed Ispica mentre i Comuni iblei che sono in una fase di pre-adozione del piano spiagge e che potranno assegnare le aree per un massimo di 6 anni sono Ragusa e Vittoria. Per snellire il processo di assegnazione, la Regione ha introdotto delle misure specifiche nella Finanziaria prevedendo la semplificazione delle procedure per l’approvazione dei piani di utilizzo del Demanio marittimo (Pudm) da parte dei Comuni. L’assessore regionale al territorio ed ambiente, Giusi Savarino, ipotizza che “le nuove concessioni possono essere assegnate già all’inizio della prossima estate. E permetteranno di investire su un ulteriore 33 per cento di coste”. Per quanto riguarda gli attuali gestori le cui concessioni scadranno alla fine del 2027, la Regione dovrebbe garantire loro la partecipazione ai bandi per le nuove gare per ottenere i lotti di spiaggia.

