Trasporto urbano gratuito per gli studenti under 20: al via le domande al Comune di Ragusa

Il Comune di Ragusa apre i termini per la presentazione delle istanze relative all’abbonamento mensile gratuito per il trasporto urbano, un’agevolazione rivolta agli studenti residenti nel territorio comunale. L’iniziativa, promossa dal Settore VII – Servizio Politiche dell’Istruzione, rientra nelle misure previste dalle direttive della Regione Siciliana e punta a sostenere concretamente il diritto allo studio e la mobilità giovanile.

Il beneficio è destinato a studenti di età compresa tra i 6 e i 20 anni, regolarmente iscritti a un istituto scolastico o formativo, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 25 mila euro. La misura mira ad alleggerire il peso economico delle spese di trasporto sulle famiglie e a favorire l’utilizzo del trasporto pubblico urbano.

Requisiti e termini per la presentazione delle istanze

Per accedere all’abbonamento gratuito è necessario essere residenti nel Comune di Ragusa, non aver compiuto i 20 anni di età e risultare in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità entro la soglia prevista. Fondamentale anche la regolare iscrizione e frequenza presso una scuola o un ente formativo riconosciuto.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 16 febbraio 2026. Il Comune precisa che la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti o l’assenza dei requisiti comporterà l’inammissibilità dell’istanza.

Modalità di presentazione e documentazione richiesta

La richiesta dovrà essere corredata dall’istanza compilata, da una copia del documento di identità del genitore o dello studente se maggiorenne, dall’attestazione ISEE e dal certificato di iscrizione o frequenza scolastica. Le domande possono essere trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in Corso Italia 72, piano ammezzato.

L’avviso pubblico completo e la modulistica necessaria sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ragusa, nella sezione dedicata alle notizie e ai bandi.

