Tranciati i fili della cabina elettrica. Chiarita la causa del blackout di sabato sera a Scicli

Ci potevano restare “secchi” in quella cabina al momento del taglio dei fili elettrici quando sabato sera è stato causato il blackout nei luoghi della movida locale. Rischio corso per gioco, per una sfida fra giovani o rischio inconsapevole? C’è grande preoccupazione a Scicli dove i fatti delinquenziali, che in questa prima settimana dell’anno si sono registrati nel triangolo del centro storico circoscritto fra le vie Fiumillo, Santa Teresa e Barone La Rocca, hanno raggiunto i limiti della legalità e della sicurezza. Sicurezza per i singoli e per la comunità.

“Si era intervenuti rafforzando la chiusura del sistema che porta all’interno della cabina elettrica – spiega l’assessore alle manutenzioni Enzo Giannone – nonostante ciò gli ignoti autori sono riusciti a scassinare la protezione per poi tranciare i fili. E’ un’azione da incoscienti perchè oltre al disagio creato, il rischio di rimanere folgorati è altissimo.

Da parte nostra abbiamo già dato indicazione di vigilare maggiormente sull’area dove si trova la cabina scongiurando che si verifichino altre situazioni del genere”. Intanto il sindaco Mario Marino annuncia misure drastiche con controlli a tappeto che impegneranno la Polizia Locale al fine di individuare gli autori dei fatti delinquenziali che stanno mettendo sotto scacco il centro città a Scicli.

