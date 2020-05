Tramonta l'ipotesi Orazio Ragusa assessore regionale. Intanto infuria la polemica per le scelte di Musumeci - Ragusa Oggi

Tramonta l’ipotesi Orazio Ragusa assessore regionale. Intanto infuria la polemica per le scelte di Musumeci

Condividi su:

Il sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia, potrebbe essere il nuovo assessore regionale ai Beni Culturali. Alla Lega di Salvini in base agli accordi con il governatore Musumeci è stato stabilito che tocca un rappresentante nella Giunta di Governo e Francilia è in pole position. Per il Carroccio concorreva pure Orazio Ragusa, ma Francilia ha avuto più credenziali considerato anche il fatto che l’assessorato che è stato assegnato alla Lega è quello ai Beni Culturali e non quello all’Agricoltura come in un primo momento era stato richiesto dalla Lega.

Questa operazione non è stata possibile da portare a termine poichè l’assegnazione dell’assessorato all’Agricoltura avrebbe determinato un vero e proprio rimpasto in giunta, mentre quello ai Beni Culturali, vacante dalla morte del suo titolare, Sebastiano Tusa, comporta “semplicemente” l’ingresso della Lega nella compagine di governo. L’On, Ragusa sarebbe stato più adatto per l’assessorato all’Agricoltura. Lo è decisamente meno per quello ai Beni Culturali. La notizia della possibile nomina del giovane sindaco ad assessore regionale si è sparsa in paese ieri sera ed è stato subito motivo di compiacimento in tutta la popolazione, perché Matteo Francilia, è un politico veramente preparato, alla mano con tutti e cordiale. Intanto sui social e tra le forza politiche infuriano le polemiche per il fatto che un assessorato come quello dei Beni culturali e della Identità siciliana vadano alla Lega.

Non mancano dure prese di posizione come quella del Presidente della Commissione Regionale Antimafia, On. Claudio Fava ” Dall’Udc, al centrosinistra, alla Lega: se l’identità siciliana per Musumeci è il trasformismo, Matteo Francilia sarà l’uomo giusto nel posto giusto.” Francilia per anni politicamente vicino a Gianpiero D’Alia, ministro del governo Letta, è stato candidato alla Camera con l’Udc e componente dell’ufficio di gabinetto dell’ex presidente dell’Ars Giovanni Ardizzone, quando quel partito sosteneva il governo a guida Pd di Rosario Crocetta. Nel 2017, in occasione delle ultime elezioni regionali in Sicilia, Francilia è stato anche candidato con la lista di “Alternativa popolare” che raccoglieva ex centristi e uomini dell’ex pluriministro Angelino Alfano, a sostegno del candidato del centrosinistra, il rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari, scelto dal Pd e dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando.