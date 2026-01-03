Tragedia sull’Etna: escursionista muore per un infarto sul sentiero di Monte Gemmellaro

Tragedia sull’Etna, dove un escursionista ha perso la vita a causa di un infarto mentre percorreva il sentiero di Monte Gemmellaro. L’allarme è scattato intorno alle ore 13 di ieri, 2 gennaio, quando una segnalazione ha attivato la macchina dei soccorsi, facendo convergere sul posto numerosi operatori specializzati.

A intervenire sono state due squadre del Soccorso alpino e speleologico della stazione Etna Sud, che si sono dirette rapidamente verso l’area indicata. Sul luogo erano già presenti i sanitari del 118, giunti con un’ambulanza, insieme al Soccorso alpino della Guardia di Finanza e al personale del Corpo Forestale.

Contestualmente è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso decollato dall’ospedale Cannizzaro di Catania, con a bordo un medico e un infermiere. L’elicottero del 118, non dotato di verricello, è riuscito ad atterrare a valle del Bivacco di Monte Gemmellaro. Da lì, il personale sanitario ha proseguito a piedi per raggiungere il punto in cui si trovava l’uomo.

Una volta sul posto, i sanitari hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione cardio-polmonare. Nonostante i tentativi prolungati, per l’escursionista non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato attribuito a un arresto cardiaco.

Dopo l’accertamento del decesso, la salma è stata recuperata e trasportata a valle grazie all’intervento del Soccorso alpino, che ha operato in condizioni ambientali complesse, garantendo il coordinamento tra tutte le forze impegnate.

© Riproduzione riservata