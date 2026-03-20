Tragedia sulla statale 115, territorio di Acate: scontro tra due auto, muore un uomo di 46 anni

Un tragico incidente stradale si è verificato lungo la Strada Statale 115 Sud Occidentale Sicula nel territorio di Acate. Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, ha perso la vita una persona. Lo scontro si è verificato tra una Fiat 500 e una Ford Focus. A perdere la vita, un cittadino albanese di 46 anni. Dimiter Goga, residente a Vittoria. Ad estrarre il corpo dalle lamiere, i vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri di Vittoria. La vittima era a bordo della 500.

A causa dell’impatto, la statale è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni all’altezza del chilometro 289,100, con conseguenti disagi alla circolazione.

Strada chiusa e traffico interrotto

L’incidente è avvenuto lungo uno dei principali collegamenti viari del territorio ibleo. Dopo lo scontro, la carreggiata è stata immediatamente interdetta al traffico per consentire i soccorsi e mettere in sicurezza l’area.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Sul posto Anas e Forze dell’Ordine

Sul luogo del sinistro sono intervenute le squadre dell’ANAS e le Forze dell’Ordine, impegnate nelle operazioni di gestione della viabilità e nei rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto.

Notizia in aggiornamento

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